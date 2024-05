Prolonger James Harden et Paul George reste la priorité des Clippers

L’heure du bilan est venue pour les Clippers et Lawrence Frank a ressorti à peu près le même discours que l’an dernier, à savoir qu’en dépit d’une nouvelle déception en playoffs, et des soucis de blessures récurrents chez ses joueurs majeurs, la franchise californienne croit toujours en son projet.

À Paul George et Kawhi Leonard sont venus s’ajouter Russell Westbrook, prolongé au minimum l’été dernier, et James Harden. Mais ce joli quatuor n’a pas réussi à s’extirper du premier tour après avoir montré sa capacité de nuisance en saison régulière, la faute notamment à un nouveau souci au genou de Kawhi Leonard qui a (encore) coûté cher aux Clippers.

Paul George, la priorité

Au moment de se projeter sur les objectifs d’une intersaison importante puisque la franchise déménage à l’Intuit Dome d’Inglewood, Lawrence Frank s’est positionné sur les prolongations de Paul George et James Harden.

« On voudrait pouvoir faire revenir et retenir Paul et James », a-t-il déclaré. « On a bon espoir d’y arriver, même si on comprend et on respecte le fait qu’ils soient « free agents ». Paul a une décision à prendre avec sa « player option ». James sera un « free agent » non protégé, donc notre intention est de le faire revenir, mais on sait aussi que ce sont des joueurs de premier plan et qu’ils auront le choix ».

À l’issue de l’élimination des Clippers, Paul George s’était rapidement projeté sur l’activation de son année en option à 48.7 millions de dollars pour 2024/25, et la perspective de retrouver Kawhi Leonard et James Harden. « Si ça marche comme ça, absolument », avait-t-il indiqué. De quoi permettre à Lawrence Frank d’aborder les discussions avec confiance en vue d’une prolongation à long terme, potentiellement jusqu’en 2027, comme Kawhi Leonard ?

« On veut Paul, on valorise Paul », a ajouté Lawrence Frank. « Paul a fait des choses extraordinaires ici. C’est un joueur de premier plan, et ce qui nous importe le plus, c’est que nous voulons toujours pouvoir traiter les joueurs correctement et les payer correctement, tout en construisant une équipe. D’autant plus qu’il s’agit d’une nouvelle convention collective. Mais pour ce qui est de l’argent exact, je n’entrerai jamais dans les détails, si ce n’est que nous avons eu de très, très bonnes discussions tout au long de l’année et que nous espérons pouvoir faire en sorte qu’il reste un Clipper ».

On ne change pas une équipe qui perd ?

Le dirigeant des Clippers a également donné des nouvelles de Kawhi Leonard, à nouveau passé par la case infirmerie en playoffs. « Il a eu deux opérations au genou, mais il a montré qu’il pouvait être résistant », lance Lawrence Frank, sans donner plus de précisions sur le traitement à venir.

Dans une ligue où les franchises (sur)réagissent au moindre échec, les Clippers ont eux décidé d’appliquer la même recette, comme c’est le cas depuis cinq ans, en espérant que, cette fois, la roue finisse par tourner dans le bon sens et que les blessures épargnent enfin le groupe de Tyronn Lue, que les dirigeants souhaitent aussi conserver.

« Je peux comprendre le scepticisme sur le fait que ce soit une année de plus sans un groupe en bonne santé. Mais je me garderai bien d’être cynique. Ce n’est pas parce que cela s’est produit que cela se produira toujours l’année prochaine », a ainsi conclu Lawrence Frank, qui mise donc sur l’optimisme.