Kelly Oubre Jr. aimerait finir le travail avec les Sixers

Sur le papier, avec son contrat d’un an à seulement deux millions de dollars, Kelly Oubre Jr. avait le profil de la bonne pioche en début de saison. Sur le terrain, cette intuition s’est confirmée, avec des performances solides de l’ailier, qui a tourné à 15.4 points et 5 rebonds de moyenne, en étant titulaire à 52 reprises.

Une bonne saison donc, parfaite en matière de timing puisqu’il sera libre durant l’intersaison. Quelles sont ses ambitions au moment de négocier un nouveau contrat ? « Je veux simplement être aimé. Je veux aller là où je suis respecté et aimé. Ici, à Philadelphie, c’est clair que je n’ai eu que de l’amour », explique-t-il.

Rester chez les Sixers est donc la priorité pour l’ailier, surtout après ce premier tour perdu contre les Knicks.

« J’ai le sentiment qu’il y a un travail à finir et beaucoup de pain sur la planche pour qu’on soit meilleur et pour revenir là où les fans nous attendent depuis longtemps. Mais on a échoué car on n’a pas franchi ce cap. »

D’après ESPN, Tobias Harris ne reviendra pas la saison prochaine. Les Sixers auront donc des billets verts à mettre sur Kelly Oubre Jr. Surtout que ce dernier est enthousiaste à l’idée de rejouer sous les ordres de Nick Nurse.

« Oh oui. Il est le meilleur coach pour lequel j’ai joué », assure le joueur de Philadelphie. « Il est si intelligent. C’est une véritable rockstar et je peux m’y faire, aussi parce qu’il me coache de manière directe et dure. Il sait ce qu’il attend de moi et je dois dépasser les attentes, comme j’ai toujours essayé de le faire. »

Kelly Oubre, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 WAS 63 11 42.7 31.6 63.3 0.4 1.7 2.1 0.2 1.6 0.4 0.5 0.1 3.8 2016-17 WAS 79 20 42.1 28.7 75.8 0.8 2.5 3.3 0.6 2.5 0.7 0.6 0.2 6.3 2017-18 WAS 81 28 40.3 34.1 82.0 0.7 3.8 4.5 1.2 2.9 1.0 1.1 0.4 11.8 2018-19 * All Teams 69 28 44.5 32.0 77.5 1.0 3.7 4.7 1.2 2.6 1.2 1.5 0.9 15.2 2018-19 * PHX 40 30 45.3 32.5 76.1 1.2 3.7 4.9 1.6 2.8 1.4 1.8 1.0 16.9 2018-19 * WAS 29 26 43.3 31.1 80.0 0.8 3.6 4.5 0.7 2.5 0.9 1.0 0.7 12.9 2019-20 PHX 56 35 45.2 35.2 78.0 1.2 5.3 6.5 1.5 3.4 1.3 1.5 0.7 18.7 2020-21 GOS 55 31 43.9 31.6 69.5 1.5 4.5 6.0 1.3 2.2 1.0 1.3 0.8 15.4 2021-22 CHA 76 26 44.0 34.5 66.7 1.0 2.9 4.0 1.1 2.5 1.0 0.9 0.4 15.0 2022-23 CHA 48 32 43.1 31.9 76.0 1.4 3.8 5.2 1.1 2.9 1.4 1.3 0.4 20.3 2023-24 PHL 68 30 44.1 31.1 75.0 1.4 3.6 5.0 1.5 2.9 1.1 1.3 0.7 15.4 Total 595 26 43.5 32.7 75.1 1.0 3.5 4.5 1.1 2.6 1.0 1.1 0.5 13.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.