Free agency 2024 | Le Top 10 des arrières

La saison NBA terminée, c’est déjà l’heure de se tourner vers la « free agency », qui va agiter les premier jours du mois de juillet. Cette année, elle commencera dans la nuit du dimanche 30 juin au lundi 1er juillet, à minuit en France (et 18 heures à New York).

Comme toujours, les signatures deviendront officielles une fois la période du moratoire levée, une semaine plus tard, le 6 juillet à 18 heures en France (et midi à New York).

Après le Top 10 des meilleurs meneurs de jeu disponibles sur le marché cet été, on passe aux arrières où l’on retrouve plusieurs joueurs d’expérience, qui ont remporté des titres ces dernières saisons.

1 – Kentavious Caldwell-Pope (31 ans – player option – Denver Nuggets)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 10.1 points, 2.4 passes, 2.4 rebonds et 1.3 interception

Stats 2023–24 (playoffs) : 8.1 points, 2.9 rebonds, 2.6 passes

Un double champion NBA (2020 et 2023), qui défend fort et shoote à 40% de réussite à 3-pts, c’est forcément une bonne piste pour n’importe quelle équipe. C’est le CV de Kentavious Caldwell-Pope, que les Nuggets espèrent conserver, quoi qu’il en coûte. Mais les finances des champions 2023 sont dans le rouge et si l’arrière n’active pas sa dernière année de contrat, les candidats seront sans doute nombreux. Les Sixers et le Magic auraient déjà montré leur intérêt pour « KCP ».

2 – Klay Thompson (34 ans – non protégé – Golden State Warriors)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 17.9 points, 3.3 rebonds, 2.3 passes

Même s’il n’a pas réalisé une bonne saison, sans doute une de ses moins abouties même, en perdant notamment sa place dans le cinq majeur, Klay Thompson reste un solide shooteur extérieur, et un défenseur utile, même si ses blessures l’ont forcément ralenti. Sans oublier un quadruple champion NBA. En clair, son profil est unique ou presque sur le marché cet été et, s’il est en bonne forme et surtout avec la bonne mentalité, le signer peut véritablement aider une équipe ambitieuse. Les négociations avec les Warriors seraient gelées et le joueur ouvert à l’idée d’aller voir ailleurs. Reste à trouver un contrat satisfaisant et un bon projet.

3 – Bruce Brown (27 ans – team option – Toronto Raptors)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 10.8 points, 4.2 rebonds, 2.9 passes

Bruce Brown se dirige vers une situation qui peut sembler paradoxale : il va sans doute rester à Toronto pour mieux y être transféré. En effet, il possède une option à 23 millions de dollars, qui devrait être activée par les Raptors, qui voudront ensuite se servir de l’ancien joueur de Denver comme d’une monnaie d’échange. Touché au genou lors de son arrivée au Canada, il s’est dit frustré et n’a pas eu l’impact que l’on avait vu lors des playoffs 2023 avec les Nuggets.

4 – Malik Beasley (27 ans – non protégé – Milwaukee Bucks)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 11.3 points, 3.7 rebonds et 1.4 passe

Stats 2023–24 (playoffs) : 8.8 points, 2.5 rebonds

Après avoir joué une saison avec le salaire minimum, Malik Beasley espère gagner davantage avec son nouveau contrat. Ce qui va empêcher les Bucks de s’aligner sur ses prétentions pour le conserver. Mais plusieurs équipes (Magic, Rockets, Warriors) sont intéressées par ses services, et ses qualités à 3-pts surtout, qui sont toujours utiles dans le basket actuel. Même si en défense, il est toujours limité.

5 – Gary Trent Jr. (25 ans – non protégé – Toronto Raptors)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 13.7 points, 2.6 rebonds et 1.1 interception

Il avait perdu sa place de titulaire en début de saison, mais Gary Trent Jr. a fini l’exercice 2023/24 dans le cinq majeur. Après avoir terminé avec 13.7 points de moyenne à 39% de réussite à 3-pts, l’ancien de Portland reste un très bon scoreur et un shooteur de loin fiable, qui peut convenir à des équipes en manque de punch offensif, notamment à 3-pts ou en sortie de banc. Après, sans doute qu’il espère trouver une équipe où il sera titulaire, malgré ses grosses limites en défense.

6 – De’Anthony Melton (26 ans – non protégé – Philadelphie Sixers)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 11.1 points, 3.7 rebonds, 3 passes

Stats 2023–24 (playoffs) : sept minutes jouées, aucun point marqué

7 – Isaiah Joe (24 ans – team option – Oklahoma City Thunder)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 8.2 points, 2.3 rebonds,

Stats 2023–24 (playoffs) : 6.4 points, 2.2 rebonds

8 – Eric Gordon (35 ans – player option – Phoenix Suns)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 11 points, 2 passes, 1.8 rebond et 1 interception

Stats 2023–24 (playoffs) : 8 points, 1.8 rebond, 1.3 passe et 1.3 interception

9 – Josh Richardson (30 ans – player option – Miami Heat)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 9.9 points, 2.8 rebonds et 2.4 passes

10 – Alec Burks (32 ans – non protégé – New York)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 10.4 points, 2.3 rebonds, 1.3 passe

Stats 2023–24 (playoffs) : 14.8 points, 3.3 rebonds et 1 passe

Mentions : Lonnie Walker (Brooklyn), Luke Kennard (Memphis), Aaron Wiggins (Oklahoma City), Talen Horton-Tucker (Utah), Gary Harris (Orlando), Josh Okogie (Phoenix), Evan Fournier (Detroit)…

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir free agent avec un an d’avance.

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne free agent avec un an d’avance.