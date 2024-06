Négociations gelées entre Klay Thompson et les Warriors ?

Plus les jours passent, plus la riche et belle histoire d’amour entre Klay Thompson et les Warriors approche de la fin. À en croire The Athletic, les négociations entre les deux camps, qui portent sur une prolongation avant l’ouverture de la free agency, seraient ainsi « gelées » et il n’y aurait même « aucune offre » sur la table actuellement, tandis que les discussions ne se montreraient « pas productives ».

En clair, le quadruple champion NBA pourrait très bien aller voir ailleurs dans les prochains jours, alors que les dirigeants de Golden State comptent le garder uniquement « au bon prix » et « dans le bon rôle ». Dans la semaine, ESPN a justement rapporté que les « Dubs » avaient proposé deux ans de contrat à leur arrière, au lieu des trois (minimum) qu’il rechercherait.

Un marché peu attiré par Klay Thompson ?

Cet échec dans les négociations, pour la durée et non pour le montant du bail, est en tout cas la preuve que Klay Thompson n’est pas la priorité des Warriors et cela pourrait donc faire les affaires d’autres équipes. Pourquoi pas le Magic, que l’on sait intéressé par lui depuis maintenant plusieurs semaines ?

« Très ouvert » à l’idée de tester le marché et s’offrir un nouveau départ, même si son coach et ses coéquipiers souhaitent le voir rester, le joueur de 34 ans est visiblement arrivé au dernier tournant de sa carrière, qui risque de le mener loin de sa franchise de toujours.

Golden State comptant, en outre, sur le fait que les prétendants ne se bousculent pas à la porte de Klay Thompson pour ensuite le conserver à bas coût. À condition que l’intéressé y soit évidemment ouvert…

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.4 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.1 1.9 0.6 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.9 1.6 0.5 22.3 2017-18 GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GOS 77 30 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.7 0.7 1.5 0.5 17.9 Total 793 33 45.3 41.3 85.8 0.5 3.1 3.5 2.3 2.1 0.9 1.7 0.5 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.