Les Warriors proposeraient un contrat de deux ans à Klay Thompson

Depuis la victoire des Celtics en finale NBA, la première phase de la « free agency » est lancée et les 30 équipes peuvent déjà négocier et tomber d’accord avec leurs joueurs en fin de contrat. C’est ce qu’ont fait les Pacers avec Pascal Siakam, puis les Kings avec Malik Monk. En revanche, toujours rien du côté de Klay Thompson…

On le sait, le « Splash Brother » souhaite un dernier gros contrat, pour continuer à jouer avec Stephen Curry et Draymond Green. Mais le nouveau GM, Mike Dunleavy Jr, serait prudent, surtout au regard de sa dernière saison. Selon ESPN, ce n’est pas tant le salaire qui bloquerait les discussions, mais plutôt la durée.

Un intérêt mutuel avec le Magic ?

Pour l’instant, les Warriors proposeraient un contrat de deux ans, mais le shooteur All-Star voudrait s’engager pour au moins trois ans. À 34 ans, il va tester la « free agency » pour la première fois de sa carrière, et ce n’est pas certain qu’il trouve un énorme contrat sur trois saisons ailleurs. Seul le Magic, en quête d’un shooteur et d’un joueur d’expérience, serait sur sa piste, et The Athletic rapporte que l’intérêt est mutuel.

Du côté des Warriors, joueurs, entraîneurs et dirigeants souhaitent le conserver, et ils ont multiplié les déclarations dans ce sens. Mais sur quelle durée ?

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.4 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.1 1.9 0.6 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.9 1.6 0.5 22.3 2017-18 GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GOS 77 30 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.7 0.7 1.5 0.5 17.9 Total 793 33 45.3 41.3 85.8 0.5 3.1 3.5 2.3 2.1 0.9 1.7 0.5 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.