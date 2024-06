Free agency 2024 | Le Top 10 des meneurs de jeu

La saison NBA terminée, c’est déjà l’heure de se tourner vers la « free agency », qui va agiter les premier jours du mois de juillet.

Cette année, elle commencera dans la nuit du dimanche 30 juin au lundi 1er juillet, à minuit en France (et 18 heures à New York). Comme toujours, les signatures deviendront officielles une fois la période du moratoire levée, une semaine plus tard, le 6 juillet à 18 heures en France (et midi à New York).

Voici donc le Top 10 des meilleurs meneurs de jeu disponibles sur le marché cet été. Un poste dominé par un All-Star établi, quelques anciennes gloires, des role players de qualité et des jeunes aux dents longues…

1 – Tyrese Maxey (23 ans – protégé – Philadelphie Sixers)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 25.9 points, 6.2 passes, 3.7 rebonds et 1.0 interception

Stats 2023–24 (playoffs) : 29.8 points, 6.8 passes et 5.2 rebonds

Selon toute vraisemblance, Tyrese Maxey ne partira pas des Sixers, qui devraient lui offrir une prolongation de contrat de cinq ans, au maximum. Rien d’étonnant quand on sait qu’il n’a que 23 ans, sort de son meilleur exercice en carrière (MIP) et possède un statut de All-Star. Pierre angulaire du projet de Philadelphie en compagnie de Joel Embiid, le jeune arrière est donc appelé à rester sur le long terme en Pennsylvanie, où l’on se fait déjà une joie d’avoir trouvé son nouveau leader dans le backcourt, capable de performer en playoffs.

2 – James Harden (34 ans – non protégé – Los Angeles Clippers)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 16.6 points, 8.5 passes, 5.1 rebonds et 1.1 interception

Stats 2023–24 (playoffs) : 21.2 points, 8.0 passes, 4.5 rebonds, 1.0 interception et 1.0 contre

Mentor de Tyrese Maxey quand il était à Philadelphie, James Harden s’est depuis installé à Los Angeles, où il a entamé le dernier virage de sa carrière. À bientôt 35 ans, on ignore s’il privilégiera l’argent ou la compétitivité, s’il ne peut pas avoir les deux, mais tout porte à croire qu’il retournera chez les Clippers, où il conserve un rôle majeur dans l’ombre de Kawhi Leonard (et potentiellement Paul George). Le choix de la sécurité pour les deux camps, même si en cas d’impasse contractuelle, quelques équipes ne se feront pas prier pour lui proposer un joli contrat.

3 – D’Angelo Russell (28 ans – player option – Los Angeles Lakers)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 18.0 points, 6.3 passes et 3.1 rebonds

Stats 2023–24 (playoffs) : 14.2 points, 4.2 passes et 2.8 rebonds

Le flou demeure autour du dossier D’Angelo Russell, qui peut choisir d’activer sa player option pour tester le marché. Le montant est relativement bas (18.7 millions de dollars) et il pourrait donc avoir envie de se libérer de son contrat pour toucher davantage, aussi bien aux Lakers que chez une autre équipe. Soufflant trop régulièrement le chaud et le froid, notamment en playoffs, « D-Lo » risque de ne pas être la priorité estivale des dirigeants de Los Angeles et une franchise (Orlando ?) en quête de scoring–spacing–playmaking dans son backcourt pourrait bien décider de faire sauter la banque pour le récupérer.

4 – Immanuel Quickley (25 ans – protégé – Toronto Raptors)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 17.0 points, 4.9 passes et 3.8 rebonds

Arrivé chez les Raptors en cours de saison, Immanuel Quickley s’y est rapidement imposé comme titulaire et la franchise, qui peut s’aligner sur toutes les offres qu’il recevra, ne devrait logiquement pas se séparer de son nouveau feu follet, après avoir prolongé Scottie Barnes. L’avenir de « IQ » ne semble donc pas s’inscrire ailleurs qu’à Toronto, qui devrait vite boucler sa re-signature pour un salaire conséquent, comme souhaité par l’intéressé il y a un an, quand il évoluait encore chez les Knicks. Ce qui avait bloqué, rappelons-le.

5 – Tyus Jones (28 ans – non protégé – Washington Wizards)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 12.0 points, 7.3 passes, 2.7 rebonds et 1.1 interception

Toujours dans l’ombre, Tyus Jones est sans conteste l’un des meneurs de jeu les plus fiables, bon marché et réguliers de ces dernières années. En sortie de banc ou maintenant dans le cinq de départ, il ne déçoit que rarement et, à tout juste 28 ans, il a la possibilité de signer le plus gros contrat de sa carrière. Les dernières rumeurs laissent penser que le frère de Tre Jones prolongera à Washington, où il est évidemment très apprécié, mais une surprise peut vite arriver. Il aura en tout cas la main sur son avenir.

6 – Russell Westbrook (35 ans – player option – Los Angeles Clippers)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 11.1 points, 5.0 rebonds, 4.5 passes et 1.1 interception

Stats 2023–24 (playoffs) : 6.3 points, 4.2 rebonds, 1.7 passe et 1.2 interception

7 – Markelle Fultz (26 ans – non protégé – Orlando Magic)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 7.8 points, 3.2 rebonds, 2.8 passes et 1.0 interception

Stats 2023–24 (playoffs) : 6.4 points, 2.0 rebonds et 1.1 passe

8 – Kyle Lowry (38 ans – non protégé – Philadelphie Sixers)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 8.1 points, 4.2 passes, 3.2 rebonds et 1.0 interception

Stats 2023–24 (playoffs) : 7.0 points, 4.0 passes, 3.5 rebonds et 1.0 interception

9 – Patrick Beverley (35 ans – non protégé – Milwaukee Bucks)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 6.2 points, 3.3 rebonds et 2.9 passes

Stats 2023–24 (playoffs) : 8.2 points, 5.5 passes, 3.3 rebonds et 1.0 interception

10 – Spencer Dinwiddie (31 ans – non protégé – Los Angeles Lakers)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 10.5 points, 4.7 passes et 2.7 rebonds

Stats 2023–24 (playoffs) : 3.0 points, 1.6 passe et 1.4 rebond

Mentions : Jose Alvarado (Pelicans), Monte Morris (Timberwolves), Kris Dunn (Jazz), Cameron Payne (Sixers), Dalano Banton (Blazers), Dennis Smith Jr. (Nets), Delon Wright (Heat), Aaron Holiday (Rockets), Jordan McLaughlin (Timberwolves)…

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.