Tyus Jones veut rester titulaire à Washington

« L’objectif, c’est d’être titulaire. » Tyus Jones annonce déjà la couleur. Le meneur de jeu des Wizards est libre cet été et c’est le timing idéal pour lui, car il sort de la meilleure saison de sa carrière.

Enfin titulaire, après des années à être un solide sixième homme, pour sa première année à Washington, il a tourné à 12 points et 7.3 passes de moyenne, avec des pourcentages de réussite très propres (49% au shoot, 41% à 3-pts) dans le marasme collectif des Wizards (15 victoires, 67 défaites).

Un signe fort aussi venant de la franchise, qui a décidé de miser sur lui et n’a pas cherché à le transfert malgré son contrat finissant. « J’étais en fin de contrat et, en NBA, on sait ce que ça veut dire, mais la franchise n’a jamais pensé à ça », explique Tyus Jones. « Ils l’ont dit depuis le début : ils me voulaient ici, sur le long terme, et quand il faudra prendre une décision, on le fera. »

Les Wizards vont visiblement vouloir le conserver et, comme il est dans le cinq majeur à Washington, l’ancien de Minnesota et Memphis n’a aucune raison d’aller voir ailleurs. « Tout peut arriver mais ma famille et moi, on adore D.C. On veut être ici et je veux aider cette équipe à avancer, à aller dans la bonne direction », conclut-il.

Tyus Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 37 16 35.9 30.2 71.8 0.2 1.1 1.3 2.9 0.9 0.8 0.9 0.1 4.2 2016-17 MIN 60 13 41.4 35.6 76.7 0.2 1.0 1.1 2.6 0.8 0.8 0.6 0.1 3.5 2017-18 MIN 82 18 45.7 34.9 87.7 0.2 1.4 1.6 2.8 1.3 1.2 0.7 0.1 5.1 2018-19 MIN 68 23 41.5 31.7 84.1 0.3 1.6 2.0 4.8 1.2 1.2 0.7 0.1 6.9 2019-20 MEM 65 19 45.9 37.9 74.1 0.1 1.5 1.6 4.4 0.7 0.9 0.9 0.1 7.5 2020-21 MEM 70 18 43.1 32.1 91.1 0.3 1.7 2.0 3.7 0.4 0.9 0.7 0.1 6.3 2021-22 MEM 73 21 45.1 39.0 81.8 0.2 2.2 2.4 4.4 0.4 0.9 0.6 0.0 8.7 2022-23 MEM 80 24 43.8 37.1 80.0 0.4 2.2 2.5 5.2 0.4 1.0 0.9 0.1 10.3 2023-24 WAS 66 29 48.9 41.4 80.0 0.3 2.4 2.7 7.4 0.7 1.1 1.0 0.3 12.0 Total 601 20 44.5 36.7 81.3 0.3 1.7 2.0 4.3 0.8 1.0 0.8 0.1 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.