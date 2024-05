Le Magic intéressé par D’Angelo Russell ?

Le Magic a réalisé une très bonne saison, terminée au premier tour des playoffs, à l’issue du Game 7 à Cleveland. Il va donc falloir construire sur cette réussite, conserver cet ADN et tenter de progresser, avec un objectif clair, si la franchise veut franchir un cap : recruter des shooteurs. Si le nom de Klay Thompson a rapidement surgi. The Athletic en ajoute désormais un autre : celui de D’Angelo Russell.

Clairement pas une mauvaise idée puisque le meneur de jeu des Lakers sort de sa meilleure saison en carrière à 3-pts, à 41.5% de réussite, et a même battu le record de paniers primés marqués de la franchise de Los Angeles sur une saison.

Un très gros chèque en perspective ?

De plus, on sait qu’il est dans une situation étrange en Californie où ses performances irrégulières expliquent les fluctuations de sa cote d’amour. Quand il est bon, il est salué par tout le monde ; quand il est moins bon, il est critiqué et a même été parfois relégué sur le banc.

S’il a déjà affirmé son envie de rester avec les Lakers, D’Angelo Russell possède une dernière année de contrat en option (à 18.7 millions de dollars) qu’il ne devrait visiblement pas activer, estimant avoir fait une suffisamment bonne saison pour espérer toucher plus sur le marché. « Aujourd’hui, je me retrouve dans cette situation avec un petit levier en ma faveur, et je vais essayer d’en tirer profit », avait-il expliqué.

Va-t-il utiliser ce levier aux Lakers, alors que LeBron James pourrait lui aussi être libre cet été et qu’un nouveau coach va arriver, ou ailleurs ?

D'Angelo Russell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 LAL 80 28 41.0 35.1 73.7 0.6 2.8 3.4 3.3 1.8 1.2 2.5 0.2 13.2 2016-17 LAL 63 29 40.5 35.2 78.2 0.5 3.0 3.5 4.8 2.1 1.4 2.8 0.3 15.6 2017-18 BRK 48 26 41.4 32.4 74.0 0.6 3.3 3.9 5.2 1.9 0.8 3.1 0.4 15.5 2018-19 BRK 81 30 43.4 36.9 78.0 0.7 3.2 3.9 7.0 1.7 1.2 3.1 0.3 21.1 2019-20 * All Teams 45 32 42.6 36.7 80.9 0.4 3.6 3.9 6.3 1.9 1.1 3.3 0.3 23.1 2019-20 * GOS 33 32 43.0 37.4 78.5 0.4 3.3 3.7 6.2 1.9 0.9 3.1 0.3 23.6 2019-20 * MIN 12 33 41.2 34.5 87.3 0.3 4.3 4.6 6.6 1.8 1.4 3.8 0.3 21.7 2020-21 MIN 42 29 43.1 38.7 76.5 0.4 2.3 2.6 5.8 1.6 1.1 2.7 0.4 19.0 2021-22 MIN 65 32 41.1 34.0 82.5 0.4 2.9 3.3 7.1 2.0 1.0 2.5 0.3 18.1 2022-23 * All Teams 71 33 46.9 39.6 82.9 0.5 2.5 3.0 6.2 2.0 1.0 2.6 0.4 17.8 2022-23 * MIN 54 33 46.5 39.1 85.6 0.5 2.5 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.4 17.9 2022-23 * LAL 17 31 48.4 41.4 73.5 0.4 2.5 2.9 6.1 1.4 0.6 2.3 0.5 17.4 2023-24 LAL 76 33 45.6 41.5 82.8 0.4 2.7 3.1 6.3 2.1 0.9 2.1 0.5 18.0 Total 571 30 43.0 36.9 79.2 0.5 2.9 3.4 5.8 1.9 1.1 2.7 0.3 17.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.