D’Angelo Russell entre dans l’histoire des Lakers

S’emparer d’un record de franchise aux Lakers, ce n’est pas donné à tout le monde, et c’est pourtant ce qu’a réussi cette nuit D’Angelo Russell. Une belle récompense, et même une belle revanche pour lui puisqu’il ne faut pas oublier qu’il avait été drafté par les Lakers en 2e position en 2015, avant d’être transféré deux ans plus tard, puis de revenir la saison dernière pour arracher les playoffs, et même décrocher une prolongation de contrat.

Cette nuit, face aux Sixers, « D-Lo » s’est emparé du record de 3-points inscrits sur une saison, et après avoir égalé le record de Nick Van Exel lundi soir face aux Hawks, il l’a récupéré avec quatre réussites face aux Sixers cette nuit. Le voilà désormais avec 187 paniers à 3-points pour la saison, et il efface un record qui datait de… 1995 !

Comme il reste encore trois semaines à jouer en saison régulière, il devrait le porter au-delà des 200 réussites. C’est son objectif de compliquer la tâche de son successeur…

Le record de Kobe Bryant est intouchable

« Comme je l’ai toujours dit, c’est toujours appréciable de voir son nom dans ce genre de choses. Et cette franchise est l’une des plus prestigieuses » concède ainsi D’Angelo Russell. « Je suis plus que reconnaissant, je me sens au-delà d’être privilégié de voir mon nom. Si j’en ai la possibilité, je veux juste continuer à le faire grimper pour rendre les choses vraiment difficiles pour le prochain. »

À noter que D’Angelo Russell s’était déjà emparé du même record aux Nets avec 234 réussites en 2019. Ni Joe Harris en 2021, ni Patty Mills en 2022 n’étaient parvenus à faire mieux, et Mikal Bridges, avec 184 paniers primés cette saison, est trop loin pour le battre.

D’ici la fin de saison, D’Angelo Russell devrait continue der grimper au classement des shooteurs les plus prolifiques de la franchise. Avec 498 réussites avec les Lakers, il est actuellement 8e de ce classement. Devant lui, Kyle Kuzma (510) et Kentavious Caldwell-Pope (522). Le record de Kobe Bryant est très loin : 1 827 paniers à 3-points !