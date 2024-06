Les Lakers mettent fin à quatre ans de défaites face aux Sixers !

Sept. Comme le nombre de défaites de suite des Lakers face aux Sixers ! Une série qui a pris fin cette nuit puisque les coéquipiers de LeBron James s’imposent 101-94 à domicile face aux hommes de Nick Nurse.

Un succès compliqué puisque les Sixers menaient encore au score à l’entame du 4e quart-temps. Rien de génial chez les partenaires de Nicolas Batum (0 point en 20 minutes) mais les Lakers ont joué petit bras pendant 40 bonnes minutes avec un festival de balles perdues et une grosse désorganisation en attaque comme en défense.

Résultat : Tyrese Maxey fait la différence face à D’Angelo Russell, et Mo Bamba se rappelle au bon souvenir de la Crypto.com Arena avec un un 3-points (66-59) puis un dunk à deux mains après un superbe service de Kelly Oubre Jr. Et puis Anthony Davis (23 points, 19 rebonds) va enfiler son costume de « superman », et on ne va plus voir que lui.

À cheval sur les quart-temps, les Lakers signent un 6-0 pour prendre les commandes (79-76), et plus jamais ils ne seront menés au score ! LeBron James s’en va défier Mo Bamba pour marquer avec la faute, et cette agressivité est contagieuse.

Austin Reaves et Davis font sauter le verrou des Sixers, et les exploits de Tyrese Maxey ne suffisent plus. Les Lakers signent un nouveau 6-0 au début du « money time » pour prendre neuf points d’avance (96-87). Le nouveau panier primé de Mo Bamba ne suffit pas, et les Lakers s’imposent finalement 101-94 pour afficher le même bilan que les Sixers : 38 victoires pour 32 défaites.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Philly, la bête noire des Lakers. La dernière fois que les Lakers avaient battu les Sixers, un virus venu de Chine commençait à faire parler de lui. C’était le 3 mars 2020, une semaine avant que la NBA ne stoppe son activité après un cas de joueur contaminé. Depuis, les Lakers s’étaient inclinés sept fois de suite face aux partenaires de Joel Embiid. Justement, cette nuit, il n’était pas là, et ils en ont bien profité en gagnant la bataille du rebond (54 prises à 42) et en inscrivant 38 paniers dans la peinture.

– Record de franchise pour D’Angelo Russell. Comme Evan Fournier aux Knicks, qui avaient effacé des tablettes un vieux record de John Starks, D’Angelo Russell entre dans l’histoire des Lakers en décrochant le record de paniers à 3-points sur une saison. L’ancien meneur All-Star fait mieux que Nick Van Exel, dont le compteur s’était arrêté à 183 réussites en 1995.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.