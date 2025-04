Stats & Highlights | Les Clippers et les Kings ne lâchent rien

C’est à l’Ouest qu’il y a de l’animation et du suspense, et les Kings effectuent la très bonne affaire de la soirée en s’imposant 125-102 à Charlotte. Avec ses trois All-Stars à 20 points et plus, Sacramento passe une soirée des plus tranquilles avec un écart déjà acquis à la pause. Côté Hornets, la doublette française Salaun-Diabate cumule 28 points en sortie de banc. Grâce à ce succès, les Kings creusent l’écart avec les Blazers, battus à Chicago, et reviennent sur les Mavericks, battus chez les Clippers.

Justement les Clippers, actuellement 7e, peuvent encore finir… 3e ! Les partenaires de James Harden font partie de ce « gruppetto » qui va des Lakers aux Grizzlies avec six équipes qui se tiennent en deux victoires. C’est dire si chaque succès compte, et cette nuit, les hommes de Tyronn Lue n’ont jamais tremblé avec une avance de 25 points dès le 2e quart-temps, et même de 35 points dans le dernier quart-temps. Les deux formations se retrouvent dans la même salle dès ce soir.

À l’Est, les Cavaliers ont tremblé du côté de San Antonio puisque Harrison Barnes loupe le tir du « hold-up » dans les dernières secondes. Avant cela, Donovan Mitchell et les siens avaient largement dominé les débats au point de prendre 23 points d’avance, sans jamais être menés du match. Encore une petite victoire, et les Cavaliers valideront leur première place à l’Est, et donc l’avantage du terrain jusqu’en finale de conférence.

Chicago repasse 9e

À l’Est toujours, les Bulls reprennent la 9e place au Heat, après leur victoire face aux Blazers (118-113). Dans ce match à enjeu, Nikola Vucevic et Coby White inscrivent chacun 31 points, tandis que Josh Giddey signe son 6e triple-double de la saison avec 15 points, 19 rebonds et 12 passes. En face, Deni Avdija est toujours aussi bouillant avec 37 points !

Enfin, les Pacers ont attendu une mi-temps pour prendre la mesure du Jazz. Les hommes de Rick Carlisle inscrivent 83 points après la pause pour une victoire de 28 points avec 17 points et 11 passes de Tyrese Haliburton.

Indiana – Utah : 140-112

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 102 SAC 125 IND 140 UTH 112 BOS 123 PHO 103 TOR 105 DET 117 CHI 118 POR 113 HOU 125 OKC 111 SAS 113 CLE 114 GSW 118 DEN 104 LAL 124 NOR 108 LAC 114 DAL 91

Charlotte – Sacramento : 102-125

Chicago – Portland : 118-113

LA Clippers – Dallas : 114-91

San Antonio – Cleveland : 113-114

