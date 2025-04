Face à des Suns en perdition, les Celtics s’offrent un record NBA

Leur série de victoires achevée, les Celtics comptaient bien se relancer avec la réception des Suns, plus que jamais proches d’une fin de saison prématurée et toujours privés de Kevin Durant. En revanche, Bradley Beal était de retour, mais celui-ci ne s’est pas déroulé comme prévu et il n’a surtout pas suffi à empêcher les champions en titre de s’imposer à la maison (123-103).

Une soirée qui a notamment vu les coéquipiers de Jaylen Brown (31 points) et Jayson Tatum (23 points, 8 rebonds, 8 passes) battre un record NBA : celui du nombre de paniers à 3-points marqués par une équipe sur une saison ! Les voilà à 1 370, alors qu’il leur reste encore dix jours de compétition pour l’améliorer.

Face à l’armada celte, Devin Booker (37 points, 6 passes, 5 rebonds) aura fait de son mieux pour donner une chance à Phoenix de l’emporter, mais Boston était juste un cran au-dessus. En contrôle en seconde période, ne laissant jamais l’écart redescendre sous les 10 points, les C’s ont donc construit ce succès avant la pause, en s’appuyant sur une attaque beaucoup plus tranchante et riche en solutions que celle de l’Arizona, avec la paire Brown/Tatum et même Kristaps Porzingis qui ont puni à tour de rôle les visiteurs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Record de paniers à 3-points pour Boston. Avec désormais 1 370 paniers à 3-points inscrits sur la saison, les Celtics font tout simplement mieux que les Warriors de 2022/23, qui en avaient planté 1 363 sur tout l’exercice. Cela n’a rien de bien étonnant de voir les troupes de Joe Mazzulla effacer des tablettes la bande de Stephen Curry, quand on voit à quel point les C’s vivent (et meurent…) par le 3-points. Pour l’anecdote, c’est Payton Pritchard qui aura réussi le 1 364e panier du record, dans le deuxième quart-temps. Comme il reste cinq matchs à jouer, on imagine que ce record va être amené encore plus haut…

– Un bide pour le « revenant » Bradley Beal. Les playoffs s’éloignent de plus en plus pour les Suns, sur une série de cinq défaites de suite, mais qui pouvaient pourtant se réjouir de retrouver Bradley Beal cette nuit. Le problème, c’est que l’arrière n’a pas servi à grand-chose : rouillé, car absent depuis huit matchs, il a terminé avec un affreux 0/7 au shoot, pour seulement 1 petit point marqué. À ses côtés, Devin Booker aura tout donné pour permettre à Phoenix d’exister un minimum, mais cela n’aura pas suffi et, plus les jours passent, plus la fin de saison approche pour cette équipe en chute libre collectivement parlant…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.