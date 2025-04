En pleine bourre, les Warriors enchainent face à Denver !

Malgré le match de la veille contre les Lakers, les Warriors, de retour sur leur parquet après un « road trip » de deux semaines, démarrent avec beaucoup d’énergie et d’adresse. Malheureusement pour eux, ils perdent trois ballons de suite et les Nuggets leur passent un 9-0 grâce au duo Aaron Gordon (15 points, 8 rebonds) – Michael Porter Jr. (23 points, 9 rebonds) pour prendre l’avantage (19-14).

Golden State recolle grâce à Buddy Hield et Brandin Podziemski mais Russell Westbrook, Christian Braun (16 points, 7 rebonds) et Nikola Jokic leur répondent. Ils infligent un 17-4 aux Warriors pour enfoncer le clou (44-34). Après un quart-temps, les Nuggets sont à 71% de réussite aux tirs !

Alors que Nikola Jokic souffle sur le banc, les Nuggets enchainent quatre pertes de balles et les hommes de Steve Kerr en profitent pour entamer le deuxième quart temps sur un 17-7 (51-51). Les retours de Nikola Jokic et d’Aaron Gordon ne changent pas la donne. Les Warriors passent en boite sur le Serbe d’un côté et, de l’autre, Stephen Curry prend feu pour donner six points d’avance à Golden State à la pause (66-60).

Nikola Jokic et Stephen Curry sur une autre planète

Indispensable pour son équipe, en particulier en l’absence de Jamal Murray, Nikola Jokic débute la deuxième mi-temps par trois 3-points de suite, après avoir dominé la raquette en première mi-temps. Malheureusement pour lui, le trio Curry – Butler – Podziemski reste problématique pour la défense de Denver et l’écart passe à +10 (79-69).

Christian Braun et Jokic répondent par un 8-0 mais Golden State hausse le ton en défense, avant que deux nouveaux 3-points de Stephen Curry ne leur redonnent dix points d’avance (91-81). Comme face aux Lakers, Brandin Podziemski prend alors ses responsabilités, et les Warriors entament le dernier quart-temps avec le match bien en main (96-84).

Avec Curry sur le banc, l’attaque de Golden State passe alors par Jimmy Butler (19 points). Il marque un 3-points difficile au buzzer et convertit deux lancers-francs alors que Draymond Green force une violation des 24 secondes (101-84) ! Michael Porter Jr. vient alors seconder Jokic à coups de tirs à 3-points, mais Stephen Curry ne relâche pas la pression. Il enchaine les tirs difficiles et harangue la foule du Chase Center alors que l’écart reste conséquent (111-96).

Les Nuggets poussent et utilisent même le « Hack-a-Looney » mais, comme face aux Grizzlies et aux Lakers, les Warriors filent vers une nouvelle victoire convaincante dans le sillage de Stephen Curry et de Brandin Podziemski. Denver enchaine de son côté une troisième défaite de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

–Un duel de style, symbolisé par Stephen Curry et Nikola Jokic. Face à des Warriors qui ont débuté « petit » avec Draymond Green en pivot, Mike Malone et les Nuggets ont répondu par un cinq avec un pivot et quatre ailiers. C’était la vitesse de Golden State contre la taille de Denver. Les 15 points de Nikola Jokic en premier quart temps ont annoncé la couleur avec des Nuggets dominateurs au cercle. Les Warriors ont répondu dans le sillage des mouvements incessants de Stephen Curry. La star de Golden State a ciblé Jokic toute la rencontre, pour l’attaquer et produire des tirs ouverts pour lui-même et pour ses coéquipiers. Les Warriors ont terminé le match à 16/38 à 3-points (42%), dont 7/15 pour Curry.

– Les ballons perdus et les rebonds offensifs fatals aux Nuggets. Avant la rencontre, Mike Malone voulait que son équipe se concentre sur deux fondamentaux : limiter les pertes de balles et terminer leur possession défensive par un rebond. Face à la frénésie des Warriors, ses joueurs ont répondu en perdant 26 ballons et en laissant 11 rebonds offensifs à leurs adversaires. Les Nuggets ont été plus adroits que Golden State (54% contre 49%) mais les Warriors ont tiré 14 fois de plus que leurs adversaires. C’est ce qui a fait la différence.

– Le « Wild Wild West ». Lors des quatre derniers jours, les Warriors viennent de battre le cinquième, le quatrième et le troisième de la conférence Ouest… et pourtant le moindre faux pas peut les voir dégringoler au classement. C’est dire à quel point la conférence Ouest reste indécise à huit jours de la fin de la saison régulière. Dimanche, ils continueront leur parcours du combattant en recevant le deuxième à l’Ouest, les Rockets, vainqueurs du Thunder cette nuit.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.