Vainqueurs à Toronto, les Pistons retrouvent les playoffs !

Si à l’Ouest, le suspense est total pour distinguer les formations qui iront en playoffs de celles qui s’affronteront au « play-in », à l’Est, c’est déjà quasi plié puisqu’on connaît déjà cinq des six équipes assurées de disputer le premier tour. Il s’agit des Cavaliers, des Celtics, des Knicks, des Pacers et désormais des Pistons.

Pour la première fois depuis 2019, la franchise de Detroit disputera les playoffs, et elle a décroché son sésame à Toronto, en s’y imposant 117-105. Toujours privés de Cade Cunningham, mais aussi de Tobias Harris, les joueurs de JB Bickerstaff se sont d’abord appuyés sur l’adresse extérieure de Malik Beasley.

Pendant que les Raptors font le spectacle avec un alley-oop de Jonathan Mogbo et une grosse bâche de Jakob Poeltl sur Jalen Duren, Beasley enchaîne les 3-points, plus compliqués les uns que les autres. Et lorsqu’il loupe, Ausar Thompson est au rebond offensif pour le dunk (18-12). Un bon passage de Jamal Shead et de Ja’Kobe Walter permet aux Raptors de recoller au score (29-28) à la fin du premier quart-temps., et même de passer ensuite devant (30-29).

Un 11-0 pour tuer le match

Les Pistons produisent alors leur effort avec Marcus Sasser pour attaquer le cercle, ou frapper à huit mètres (40-32). À Toronto, on fait tourner un maximum et il y a de l’enthousiasme sur le terrain comme sur le banc. Mais Tim Hardaway Jr et Dennis Schroder ont d’autres projets en tête, et ils se relaient pour donner 10 points d’avance à la pause (65-55). Au retour des vestiaires, Beasley donne le ton avec un joli dunk dans une salle à moitié vide. Les Pistons profitent de ce manque d’ambiance pour signer un 11-0 et prendre 21 points d’avance (76-55).

Le break est fait, et Tim Hardaway Jr. nous gratifie d’un 3-points au buzzer du 3e quart-temps pour maintenir l’écart (93-77). Le dernier quart-temps sera marquée par une tentative de comeback des Raptors, qui reviendront à -4 à neuf minutes de la fin. Mais Ausar Thompson se chargera de vite éteindre le début d’incendie, et les Pistons s’imposent 117-105 à Toronto pour décrocher cette place en playoffs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Quel contraste ! Il y a un an, les Pistons stoppaient leur historique série de défaites face aux Raptors. Un an plus tard, c’est toujours face aux Raptors que les coéquipiers de Malik Beasley valident leur ticket pour les playoffs. Les Pistons restent sur six victoires de rang face à Toronto.

– Les Raptors au creux de la vague. Pour la deuxième fois depuis leur création, les Raptors enchaînent une seconde saison à 50 défaites et plus. Il y a six ans, la franchise était championne NBA. Aujourd’hui, elle est au cœur d’une reconstruction qui cherche sa colonne vertébrale.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.