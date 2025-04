Pas de mauvaise surprise pour les Lakers. Face aux Pelicans, 14e de l’Ouest complètement décimés, les joueurs de JJ Redick n’ont pas commis d’impair (124-108). Les locaux du soir ont tout de même dû se montrer sérieux contre une équipe de Louisiane qui s’est battue avec ses armes, même limitées.

Le début de rencontre est en faveur des Lakers, face à des Pelicans en délicatesse offensivement. New Orleans lance son match grâce à un seul homme : José Alvarado. Le premier quart-temps pourrait se résumer à Alvarado contre le reste du monde tant le Portoricain est partout. Le meneur n’avait jamais dépassé les neuf points sur un quart-temps en carrière, il en passe dix-huit dès le premier acte ! Les Lakers n’y sont pas au shoot, Luka Doncic en tête. Comme la veille face aux Warriors, le Slovène signe un affreux 0/7 pour débuter le match. Il faut une bonne rentrée de Dalton Knecht pour que Los Angeles reste au contact, à la surprise générale (25-30).

Les stars californiennes se réveillent avec le duo Doncic – LeBron James au diapason pour orchestrer un 14-2 en début de deuxième quart-temps. Touché au pouce dans le premier quart sur une tentative de contre, le « King » semble aller bien mieux malgré son bandage sur la main droite avec laquelle il shoote. Désormais en tête, les Lakers donnent le sentiment de dérouler et creusent petit à petit l’écart. « NOLA » ne répond plus offensivement, sans leader à la marque en relais d’Alvarado soudain refroidi. Les visiteurs rentrent aux vestiaires avec neuf points de retard (62-53), et l’impression que le match pourrait vite tourner au cavalier seul.

Austin Reaves et Luka Doncic font basculer le match

Mais il n’en est rien, car les hommes de Willie Green font de la résistance en profitant du manque de protection de cercle des Lakers. Les Pelicans reviennent à un point grâce au rebond de Jose Alvarado et à Yves Missi (77-76). Cette fois, c’est Austin Reaves qui se charge de secouer les Lakers avec plusieurs tirs extérieurs aux meilleurs moments. Son tandem avec Luka Doncic s’occupe d’absolument tout avec les 28 premiers points des Angelinos dans le troisième quart-temps (14 points chacun), à 8/9 au shoot !

La traction arrière des « Purple & Gold » force la décision à elle seule, et met pour de bon les Lakers sur les bons rails. LeBron James suit la voie tracée et met pour de bon les siens à l’abri dans un rôle cette fois de scoreur, avec 14 points à son tour. Les hommes de JJ Redick peuvent respirer et faire le show à l’image d’Austin Reaves, qui sauve un rebond long d’un dribble dans le dos avant d’envoyer une passe par-dessus l’épaule pour LeBron James au alley-oop et faire rugir de plaisir la Crypto.com Arena. La totale pour les Lakers, avec le show et la victoire, finalement obtenue en contrôle (124-108).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Doncic – Reaves – James, very « Big Three ». Le trio majeur des Lakers a dominé la rencontre, inscrivant les trois quarts des points de Los Angeles vendredi. Luka Doncic (35 points, 6 rebonds, 6 passes, 10/14 à partir du deuxième quart) et LeBron James (24 points sur 27 dans les deuxième et quatrième quart-temps) ont pu se permettre d’être un peu plus intermittents, tandis qu’Austin Reaves a été remarquable tout le match durant. L’arrière s’offre même un record de franchise avec 15 tirs à 3-points en deux matchs après son 9/16 contre les Warriors. Seule anomalie, le cinquième match de toute la carrière de LeBron James sans le moindre rebond.

– La troisième place de l’Ouest toujours plus serrée. Les résultats des deux derniers soirs promettent neuf derniers jours de saison régulière dingues. La défaite des Nuggets contre les Warriors replace les Lakers à la troisième place de la Conférence. Mais entre les Angelinos et Memphis, 8e, il n’y a que deux matchs d’écart, un seul avec les Warriors à la 5e place, synonyme d’absence d’avantage du terrain. Los Angeles va devoir faire fort pour conserver son rang avec deux prochaines rencontres sur le parquet d’Oklahoma City.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.