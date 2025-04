Le MVP de la nuit | Un triple-double encore jamais réalisé pour Giannis Antetokounmpo !

Les Bucks doivent composer sans Damian Lillard, victime d’une thrombose veineuse à l’épaule. De fait, Milwaukee se retrouve sans son principal meneur, capable d’organiser le jeu pour ses coéquipiers. Un rôle que Giannis Antetokounmpo a endossé à la perfection cette nuit, lors du duel entre Sixers et Bucks.

Et le Grec a sorti une performance extraordinaire avec 35 points, 17 rebonds et surtout 20 passes décisives, un record en carrière pour l’intérieur de Milwaukee.

« Je ne vais pas mentir, j’adore avoir le ballon » avoue Giannis Antetokounmpo après cette incroyable prestation. « Mais quand vous êtes celui qui a le plus le ballon, vous devez juste prendre les bonnes décisions pour l’équipe. C’est ce que j’essaye de faire la plupart du temps, que ce soit pour moi ou pour mes coéquipiers. »

« Si vous êtes au bon endroit, je n’ai pas besoin de vous voir, je vais vous trouver »

Depuis la blessure de Damian Lillard, Doc Rivers souhaite que le Grec organise toute l’attaque de Milwaukee, afin de permettre à ses coéquipiers de trouver des tirs ouverts. Une stratégie qui a bien fonctionné face à Philadelphie puisque les Bucks ont tiré à 51% à 3-points (16/31).

« Doc [Rivers] l’a dit : Giannis doit penser comme un intérieur créateur », expliquait l’assistant Darvin Ham remplaçant de Doc Rivers (malade), ce jeudi. « Il est déjà construit ainsi, donc ce n’est pas tellement un défi pour lui. Maintenant, c’est à lui de comprendre l’organisation, d’être sûr que tout le monde est au bon endroit, de trouver ses coéquipiers dans le bon rythme et de faire bouger le ballon au bon moment. »

Habitué à défier les équipes de Nick Nurse, le « Greek Freak » savait que les Sixers allaient tenter de lui faire lâcher le ballon. Et il a donc pu anticiper les aides…

« Giannis a dit à tout le monde : ‘Si vous êtes au bon endroit, je n’ai pas besoin de vous voir, je vais vous trouver. Je vais lancer des passes à l’aveugle. Je vais vous faire confiance pour être là’. Et cette confiance était complètement présente ce soir », détaille Brook Lopez sur la mentalité de son coéquipier.

Une performance « digne d’un jeu vidéo »

Avec ses 35 points, 17 rebonds et 20 passes, Giannis Antetokounmpo a réalisé une performance inédite en NBA. Jamais un joueur n’avait réussi un match à plus de 35 points, 15 rebonds et 20 passes dans l’histoire…

« C’était fou. Ce sont des chiffres dignes d’un jeu vidéo » ne peut que constater Gary Trent Jr.

Même son de cloche du côté de Pat Connaughton : « En étant son coéquipier depuis sept ans, j’ai pu voir tous les caps qu’il a franchis et la performance de ce soir semble être une parmi tant d’autres, ce qui est ridicule, mais qui en dit long sur le joueur qu’il est. C’est une performance historique pour un joueur qui l’est tout autant. »

Grâce à cette incroyable prestation de Giannis Antetokounmpo, les Bucks (42 victoires, 34 défaites) enchaînent une deuxième victoire de suite et peuvent toujours espérer prendre la quatrième place des Pacers (45 victoires, 31 défaites) pour avoir l’avantage du terrain au premier tour des playoffs.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 18 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 19 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 20 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 ☆ 21 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 ☆ 22 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ 23 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ 24 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 ☆ 26 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 ☆ 26 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 ☆ 27 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 ☆ 28 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 ☆ 29 59 34 60.0 19.1 60.2 2.3 9.7 12.0 5.9 2.4 0.8 3.2 1.2 30.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.