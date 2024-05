Le MVP de la nuit | C’était Allen Iverson déguisé en Tyrese Maxey

Déjà All-Star et Most Improved Player 2024, Tyrese Maxey vient d’inscrire son nom dans la légende de la NBA. « A Star Is Born » a même lâché Vince Carter après sa performance dantesque dans le Game 5 de la série face aux Knicks. LeBron James, Patrick Mahomes ou encore Ben Stiller ont aussi réagi à ses 46 points et ce « panier du logo » pour arracher la prolongation. Au bord du terrain, Carmelo Anthony, John McEnroe, Latrell Sprewell et Pat Ewing n’en ont pas cru leurs yeux.

Il y avait du Allen Iverson dans cette performance, ou du Reggie Miller puisque Maxey va inscrire 7 points en 25 secondes pour arracher le prolongation dans un Madison Square Garden chaud bouillant ! Le jeune meneur de Philadelphie n’oubliera jamais ce 30 avril car il pensait avoir causé la défaite, et donc l’élimination des siens.

Se faire pardonner

« Il y a beaucoup d’émotion ! » lâche-t-il en bord de terrain. « Comme je l’ai dit, je suis quelqu’un de jovial mais je déteste perdre, surtout lorsque je manque trois lancers-francs. Des lancers-francs cruciaux. Et j’ai aussi perdu la balle… Les gens ne me voient pas souvent énervé, mais je l’étais vraiment. Je voulais me rattraper pour mes coéquipiers. J’avais l’impression d’avoir bien joué pendant tout le match, et je ne pouvais pas perdre comme ça et finir la saison sur ça. J’aurais été anéanti. »

Les Knicks menaient 96-90 à 28 secondes de la fin lorsque Tyrese Maxey va inscrire un premier 3-points venu d’ailleurs. Un panier avec la faute pour une action à 4-points. Et puis, il va y avoir ce panier, digne de Damian Lillard ou Stephen Curry. Il reste alors 8 secondes à jouer lorsqu’il prend, en première intention, ce tir du logo des Knicks. Il est à 10 mètres, et il égalise à 97-97. Prolongation.

« Ce que j’avais en tête, c’est qu’il fallait essayer de survivre » raconte Maxey, impliqué dans les 11 derniers points des Sixers. « Notre saison était sur un fil. J’ai confiance en mon travail. J’ai confiance dans tout ce que j’ai fait dans ma vie, et j’ai juste essayé de trouver le bon spot, pour m’élever et mettre ce tir ! »

Les encouragements de Buddy Hield

Au passage, il remercie Buddy Hield, alors que ce dernier n’a pas joué de la rencontre. Il explique pourquoi.

« Je n’avais pas de rythme, je ne jouais pas bien, je n’étais pas agressif, et je refusais que ça se passe comme ça » raconte-t-il. « Je venais de rater trois lancers, et j’étais sur le banc. J’étais énervé, mais vraiment énervé d’avoir raté ces lancers et perdu des ballons. Je vais faire un petit clin d’œil à Buddy Hield, parce qu’il m’a attrapé le bras, et m’a dit : « Tu sais ce que tu peux faire pour sortir de là, et aller de l’avant. Alors fais-le ! » Buddy n’a pas joué du match… mais il a eu ce geste alors que je n’étais pas au mieux. Qui n’aime pas ce gars ? Je l’apprécie vraiment et c’est ce qui a fait la différence. »

Remettre ça dès jeudi !

Son duel avec Jalen Brunson (40 points) est déjà épique, et le meneur des Knicks plante les cinq premiers points de la prolongation. Les Sixers vont-ils plier ? La réponse avec Maxey qui plante encore un 3-points pour recoller au score, et surtout lancer un 9-0 pour permettre à Philly de prendre les commandes et de foncer vers la victoire.

Les Sixers sont encore en vie, et sa ligne de stats est dingue : 46 points, 9 passes et 5 rebonds, à 17 sur 30 aux tirs, dont 7 sur 12 à 3-points. Mais le Game 6 est déjà jeudi, et il n’a pas trop le temps de s’arrêter sur sa performance. « C’est cliché de dire ça, mais je vais essayer de vite oublier ce match, car dans 48 heures, on remet ça ». Ce sera à Philadelphie, et le public des Sixers mérite aussi de vivre de tels moments.

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 61 15 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHL 75 35 48.5 42.7 86.6 0.4 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHL 60 34 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHL 70 38 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 Total 266 31 46.8 39.6 86.2 0.4 2.6 2.9 4.1 2.0 0.8 1.2 0.3 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.