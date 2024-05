Tyrese Maxey (46 points) arrache un Game 6 pour les Sixers !

Les Sixers ne sont pas morts ! Il y aura bien un Game 6 après la victoire de Philadelphie en prolongation cette nuit dans un Madison Square Garden chauffé à blanc. Il aura fallu un Joel Embiid en triple-double, une paire de lieutenants Oubre-Harris au rendez-vous et un Tyrese Maxey dans la forme de sa vie pour permettre à Philly de venir à bout de Jalen Brunson (40 points) et s’en tirer vivant.

Les Sixers n’ont pas réussi à contenir la cocotte minute du MSG, prête à exploser à la moindre occasion. Après un 10-2 réussi pour débuter la partie, les hommes de Nick Nurse ont flanché une première fois, lorsque OG Anunoby a lancé les hostilités avec un contre sur Joel Embiid et un dunk, et que Josh Hart a suivi avec un 2+1 et un panier sous le cercle pour ramener les siens à -1 (15-16).

Un duel Brunson-Maxey de légende !

Malgré le 8-0 passé par Philly pour finir le premier acte (17-26), les Knicks ont gardé le contrôle, déclenchant la foudre sur un 12-0. Jalen Brunson a été au départ et à la conclusion de ce run complètement fou, également alimenté par la paire McBride-Anunoby de loin (35-28). Mais les Sixers ont tenu bon jusqu’à la pause, bouclée par un lay-up au buzzer de Tyrese Maxey (49-43).

Le troisième quart-temps a tourné en une véritable guerre des tranchées, dans laquelle Tyrese Maxey et Joel Embiid ont su s’arracher pour faire face au trio de snipers Brunson-DiVincenzo-Anunoby et permettre à Philadelphie de repasser en tête (68-69). Mais que dire du dernier quart-temps, modèle d’intensité et de suspense, le tout dans une atmosphère comme seul le MSG peut en produire.

Les 3-points de Nicolas Batum et Tyrese Maxey ont permis aux Sixers de prendre le meilleur départ (72-77). New York a très vite répliqué, assénant un 10-0 alimenté par un Miles McBride encore dans tous les bons coups (82-77). Mais les Knicks sont tombés sur un Tyrese Maxey en feu qui a enchaîné les exploits pour maintenir les siens en vie.

Tyrese Maxey sauve les Sixers avec un 3-points du logo !

Avec 12 points inscrits dans le « money-time », dont un 3+1 et le 3-points de l’égalisation du logo à 8 secondes de la fin, le meneur des Sixers a ainsi forcé une prolongation inespérée (97-97). Jalen Brunson a inscrit les cinq premiers points de l’overtime, jusqu’au sursaut salvateur de Philly, qui a répondu avec un 9-0, l’œuvre de l’intenable Maxey à 3-points, Kelly Oubre Jr. en contre-attaque et du 2+1 de Joel Embiid (102-106).

Jalen Brunson a réussi à égalisé d’un 3-points miraculeux à son tour (106-106), mais c’est bien Philadelphie qui s’en est tiré avec le dernier mot, grâce à un lay-up de Kelly Oubre Jr. sur un service de Nicolas Batum, puis des lancers de Tobias Harris et Tyrese Maxey. Rendez-vous est pris pour le Game 6 en Pennsylvanie.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le miracle Maxey. Même si on sait le meneur des Sixers capable de tels exploits, celui de cette nuit aura sans doute une place toute particulière dans la belle collection de Tyrese Maxey, encore auteur d’un match époustouflant. En plus de porter son équipe sur ses épaules, le Most Improved Player 2024 a pulvérisé son record en carrière en playoffs avec 46 points. Sans son coup de chaud dans le « money-time », les Sixers seraient déjà en vacances.

– Le triple-double de Joel Embiid. Maladroit au tir (7/19), le pivot de Philly a su compenser par ses 10 passes décisives qui lui permettent de valider son 8e triple-double en carrière, son tout premier en playoffs. Il a tout de même été présent en marquant des paniers importants en fin de match comme son 2+1, tout en apportant toujours sa dissuasion en défense, comme Jalen Brunson a pu en attester sur la fin.

– Un coup de massue pour les Knicks. New York semblait maîtriser sa fin de match et avait l’occasion de pratiquement plier la rencontre à 19 secondes de la fin à +2 au score lorsque Josh Hart s’est présenté sur la ligne de réparation. Comme OG Anunoby quelques secondes plus tôt, l’ailier a laissé filer un point précieux au passage qui coûte très cher à l’arrivée. Les Knicks s’en mordront peut-être les doigts.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.