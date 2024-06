Malik Beasley ne devrait pas revenir à Milwaukee

Quel avenir pour Malik Beasley en NBA, à quelques jours de l’ouverture de la free agency ? Plusieurs franchises (le Magic, les Rockets et les Warriors) seraient déjà intéressées par ses services, et voilà que le Bleacher Report ajoute que les Bucks devraient connaître des difficultés pour le re-signer cet été.

Autant dire qu’un retour de l’arrière à Milwaukee paraît peu probable, lui qui sort d’une saison à 11.3 points de moyenne, et 41% de réussite à 3-points. Des performances qui devraient lui permettre de toucher davantage que le minimum salarial sur un an, ce dont il avait dû se contenter l’été dernier, après une deuxième partie d’exercice ratée chez les Lakers en 2022/23.

Principalement réputé pour sa qualité de shoot à 3-points (présent dans le Top 15 au volume et dans le Top 25 au pourcentage cette saison), Malik Beasley souffre toutefois en défense et ses limites –qui lui ont finalement coûté sa place de titulaire chez les Bucks en fin d’année– ont de quoi faire réfléchir les équipes potentiellement intéressées. Notamment les plus grosses écuries de la ligue…

Mais la clé du basket actuel reste d’écarter le jeu et de frapper à 3-points, et Malik Beasley a un rôle à jouer.

Malik Beasley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 22 8 45.2 32.1 80.0 0.2 0.6 0.8 0.5 0.5 0.3 0.4 0.0 3.8 2017-18 DEN 62 9 41.0 34.1 66.7 0.2 0.9 1.2 0.5 0.6 0.2 0.4 0.1 3.2 2018-19 DEN 81 23 47.4 40.2 84.8 0.4 2.0 2.5 1.2 1.4 0.7 0.7 0.1 11.3 2019-20 * All Teams 55 22 42.5 38.8 81.8 0.3 2.4 2.7 1.4 1.4 0.7 1.0 0.2 11.2 2019-20 * DEN 41 18 38.9 36.0 86.8 0.2 1.7 1.9 1.2 1.2 0.8 0.9 0.2 7.9 2019-20 * MIN 14 33 47.2 42.6 75.0 0.6 4.4 5.1 1.9 1.9 0.6 1.5 0.1 20.7 2020-21 MIN 37 33 44.0 39.9 85.0 0.8 3.6 4.4 2.4 1.7 0.8 1.6 0.2 19.6 2021-22 MIN 79 25 39.1 37.7 81.7 0.3 2.5 2.9 1.5 1.1 0.5 0.5 0.2 12.1 2022-23 * All Teams 81 26 39.5 35.7 76.9 0.4 3.1 3.5 1.5 1.3 0.8 1.1 0.1 12.7 2022-23 * UTH 55 27 39.6 35.9 84.1 0.5 3.1 3.6 1.7 1.4 0.8 1.1 0.2 13.4 2022-23 * LAL 26 24 39.2 35.3 61.9 0.3 3.0 3.3 1.2 1.2 0.8 1.2 0.0 11.1 2023-24 MIL 79 30 44.3 41.3 71.4 0.5 3.2 3.7 1.4 2.0 0.8 0.7 0.1 11.3 Total 496 23 42.5 38.5 80.0 0.4 2.4 2.8 1.3 1.3 0.6 0.8 0.1 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.