Malik Beasley attise déjà les convoitises

Où évoluera Malik Beasley la saison prochaine ? Difficile à dire pour le moment, puisqu’il sera bientôt libre de tout contrat après sa dernière saison chez les Bucks (11.3 points à 41% à 3-points).

Forcément, les performances de l’arrière de 27 ans devraient lui permettre de retrouver rapidement une équipe cet été, et The Athletic rapporte justement qu’elles sont déjà trois à le pister : le Magic, les Rockets et les Warriors.

Pour Orlando, en manque clair de shooteurs, ce n’est guère surprenant puisque D’Angelo Russell est également annoncé dans leur viseur. Idem pour Houston, que l’on dit également attentif au dossier Donovan Mitchell. Enfin, Golden State n’est jamais bien loin quand il s’agit d’obtenir des joueurs capables de se fondre dans ses systèmes offensifs, encore plus avec le potentiel départ de Klay Thompson.

Cette saison, Malik Beasley émargeait au minimum salarial après une saison décevante chez les Lakers. Cette fois-ci, on imagine qu’il voudra toucher davantage et s’assurer un contrat de plusieurs années, grâce à ses qualités de shooteur, même si ses limites défensives (qui lui ont coûté sa place de titulaire sur la toute fin de saison à Milwaukee) ont de quoi faire réfléchir les franchises intéressées. Notamment les grosses écuries de la ligue…

Malik Beasley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 22 8 45.2 32.1 80.0 0.2 0.6 0.8 0.5 0.5 0.3 0.4 0.0 3.8 2017-18 DEN 62 9 41.0 34.1 66.7 0.2 0.9 1.2 0.5 0.6 0.2 0.4 0.1 3.2 2018-19 DEN 81 23 47.4 40.2 84.8 0.4 2.0 2.5 1.2 1.4 0.7 0.7 0.1 11.3 2019-20 * All Teams 55 22 42.5 38.8 81.8 0.3 2.4 2.7 1.4 1.4 0.7 1.0 0.2 11.2 2019-20 * DEN 41 18 38.9 36.0 86.8 0.2 1.7 1.9 1.2 1.2 0.8 0.9 0.2 7.9 2019-20 * MIN 14 33 47.2 42.6 75.0 0.6 4.4 5.1 1.9 1.9 0.6 1.5 0.1 20.7 2020-21 MIN 37 33 44.0 39.9 85.0 0.8 3.6 4.4 2.4 1.7 0.8 1.6 0.2 19.6 2021-22 MIN 79 25 39.1 37.7 81.7 0.3 2.5 2.9 1.5 1.1 0.5 0.5 0.2 12.1 2022-23 * All Teams 81 26 39.5 35.7 76.9 0.4 3.1 3.5 1.5 1.3 0.8 1.1 0.1 12.7 2022-23 * UTH 55 27 39.6 35.9 84.1 0.5 3.1 3.6 1.7 1.4 0.8 1.1 0.2 13.4 2022-23 * LAL 26 24 39.2 35.3 61.9 0.3 3.0 3.3 1.2 1.2 0.8 1.2 0.0 11.1 2023-24 MIL 79 30 44.3 41.3 71.4 0.5 3.2 3.7 1.4 2.0 0.8 0.7 0.1 11.3 Total 496 23 42.5 38.5 80.0 0.4 2.4 2.8 1.3 1.3 0.6 0.8 0.1 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.