Les Rockets gardent un oeil sur Donovan Mitchell

Après avoir raté de peu le « play-in » cette saison, les Rockets veulent valider leur progression avec un retour en playoffs. Pour sortir du bas de tableau, ils sont allés chercher Fred VanVleet et Dillon Brooks en 2023, et selon The Athletic, ils gardent un oeil sur la situation de Donovan Mitchell. L’arrière All-Star a la possibilité de tester le marché en 2025 et même si lui assure qu’il se sent bien à Cleveland, les rumeurs vont bon train puisque Cleveland préférera sans doute l’échanger s’il ne prolonge pas.

À Houston, on possède déjà un arrière de grand talent avec Jalen Green, auteur d’ailleurs d’une superbe fin de saison, mais peut-être que la direction souhaite un All-Star confirmé pour franchir un cap. S’ils veulent monter un échange, ils ont dans leur manche un atout intéressant : le 3e choix de la Draft 2024.

Le 3e choix de la Draft comme appât ?

Clairement, l’effectif n’a pas besoin d’un jeune talent supplémentaire, et la franchise a déjà annoncé qu’elle pourrait s’en séparer. Couplé à un élément majeur de l’effectif, peut-être que ça fera réfléchir les Cavaliers si Donovan Mitchell a vraiment envie de partir.

Il faut aussi rappeler que l’avenir de Donovan Mitchell pourrait peser sur celui de Darius Garland. Selon ESPN et The Athletic, le meneur All-Star serait prêt à demander son transfert si Donovan Mitchell reste aux Cavaliers…

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 79 33 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.8 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTH 77 34 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTH 69 34 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTH 53 33 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTH 67 34 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.5 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 36 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.7 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.2 1.8 2.8 0.6 26.6 Total 468 34 45.0 36.6 84.3 0.8 3.5 4.3 4.7 2.5 1.4 2.8 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.