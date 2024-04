C’était l’équipe la plus en forme de la Ligue au mois de mars, avec un bilan exceptionnel de 13 victoires pour 2 défaites. Mieux, ils avaient relancé l’intérêt de la course au « play-in » dans la conférence Ouest en allant titiller les Warriors, voire les Lakers et les Kings. Mais, hélas, depuis le début du mois d’avril, c’est la soupe à la grimace pour les Rockets !

Défaits pour la cinquième fois de suite cette nuit, après prolongation dans le derby texan face à Dallas, alors qu’ils avaient deux lancers de Jabari Smith Jr. pour sceller le sort du match, Houston est officiellement éliminé de la course au « play-in », et donc aux playoffs…

Une avance de 22 points gâchée…

Après avoir mené de 22 points en première mi-temps, et encore de 8 en dernier quart-temps, les Rockets se sont écroulés dans le « money time », malgré un 3-points dans le coin de l’ancien des Mavs, Reggie Bullock…

« Sur le moment, il n’y a probablement pas grand-chose de bon à retirer de ce match », affirmait un Fred VanVleet forcément déçu (d’avoir raté un lancer crucial) dans le Houston Chronicle. « C’était un match de haut niveau, avec des gros tirs. Mais, en fin de compte, on a encore trouvé un moyen de perdre. D’habitude, tu trouves des moyens de gagner. Mais là, on leur a donné le match. Ça fait mal ! »

Ça fait d’autant plus mal que les Rockets, avec un avantage de 3 points sur l’ultime possession (le tir égalisateur de Exum à 3-points justement), n’avaient qu’à faire faute et forcer les Mavs à réussir leurs lancers.

« Après 80 matchs, on doit savoir ce qu’on fait »

« Il y a eu un peu de confusion », reconnaît Reggie Bullock. « On aurait évidemment dû faire faute mais on a laissé jouer. On a fait lâcher le ballon à leur meilleur joueur. Mais ça a laissé Dante grand ouvert et il a rentré son tir. »

Déjà coupables de la même boulette face à OKC, avec Amen Thompson qui n’avait pas fait faute sur Jalen Williams, les jeunes Rockets ont de nouveau manqué de sang-froid dans les moments chauds. « Ces huit dernières secondes, on adorerait les rejouer », soufflait Ime Udoka.

Encore trop friables mentalement, les Rockets en sont à 22 défaites pour 16 victoires dans les matchs décidés sur une marge de cinq points ou moins cette saison (contre 23-9 des Mavs). Soit à peine mieux que cinq équipes : Detroit, Washington, Charlotte, San Antonio et Toronto qui squattent les tréfonds du classement.

« On est une équipe qui fait faute si on est à +3 sur la dernière possession. Toujours », conclut Ime Udoka. « L’adversaire doit évidemment rentrer les lancers dans cette situation. Mais je ne vais pas hurler à l’équipe de faire faute. On doit savoir ce qu’on fait. Je l’ai relayé à plusieurs joueurs, il fallait faire faute. On l’a fait toute l’année. En tant que coach, je fais faute à chaque fois. On aurait aimé que nos vétérans prennent cette responsabilité. Après 80 matchs, on doit savoir ce qu’on fait. »