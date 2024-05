Buddy Hield, le pari raté des Sixers

« J’ai le sentiment que nous avons obtenu le meilleur joueur échangé lors de la ‘deadline’. » Ces propos élogieux de Daryl Morey en date de février dernier visaient Buddy Hield. Une déclaration qui contraste avec le sentiment du dirigeant des Sixers aujourd’hui envers le joueur récupéré chez les Pacers.

Après avoir démarré très fort lors de son arrivée en Pennsylvanie, avec quatre matchs de suite à 20 points ou plus, l’arrière drafté par les Pelicans (6e choix en 2016) a connu une sévère baisse de régime. Retourné sur le banc de Nick Nurse, il a eu plus de mal à atteindre la barre des 10 points inscrits.

Le retour de Joel Embiid, à l’infirmerie la majeure partie du temps dans les semaines qui ont suivi son arrivée, n’a pas vraiment eu d’effets favorables. Alors que l’association entre les deux hommes, sur le papier, ne manquait pas d’intérêt pour se générer des espaces mutuellement, un peu à la manière de ce qu’apportait J.J. Redick au pivot il y a quelques années.

« Je pense, sans que ce soit la faute de Buddy, que le mariage a été moins bon que je ne le pensais », tranche aujourd’hui Daryl Morey, en pensant à la série de playoffs manquée par son shooteur. Alors qu’il se faisait une joie de découvrir les phases finales, l’arrière n’a pas eu d’impact lors des trois premiers matchs face aux Knicks, et n’a même pas joué les deux suivants.

Une réaction lors du dernier match de l’année

Nick Nurse l’a tout de même relancé lors du sixième et dernier match dans lequel le shooteur des Bahamas, récupéré en échange de Marcus Morris, Furkan Korkmaz et deux seconds tours de Draft, s’est montré sous un bien meilleur jour avec 20 points.

« Il est évident que Buddy a passé la majeure partie de son temps sans Joel, mais je pensais qu’avec le retour de Joel, avec son impact et son adresse, il obtiendrait plus de tirs ouverts, ce qui n’a pas été le cas. C’est donc de ma faute si cela n’a pas fonctionné comme nous l’espérions. Je pense toujours que c’est l’une des meilleures acquisitions », maintient le président des Sixers.

Ce dernier se dit très heureux « qu’il ait montré ce qu’il peut faire dans le Game 6 », mais « il est certain que personne n’a été plus déçu que lui qu’il soit sorti de la rotation. Nick a bien vu qu’en fonction de la façon dont ils nous défendaient, il était difficile pour lui d’avoir un impact sur le match. Et quand ils ont changé en défense, il a montré ce qu’il pouvait faire. »

Suffisant pour relancer ce mariage, alors que Buddy Hield arrive à la fin de sa dernière année de contrat à 19 millions de dollars ? Soulignant l’impact des autres acquisitions de la mi-saison, Kyle Lowry et Cam Payne, Daryl Morey l’affirme : « Ça n’a pas fonctionné aussi bien que nous l’espérions avec Buddy, mais je pense qu’à l’avenir, ça peut encore fonctionner selon les joueurs qui entourent Joel et Tyrese (Maxey). »

Buddy Hield Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 * All Teams 82 23 42.6 39.1 84.2 0.4 2.9 3.3 1.5 1.4 0.5 1.2 0.1 10.6 2016-17 * NOP 57 20 39.3 36.9 87.9 0.3 2.6 2.9 1.4 1.4 0.3 0.8 0.1 8.6 2016-17 * SAC 25 29 48.0 42.8 81.4 0.6 3.5 4.1 1.8 1.4 0.8 2.1 0.1 15.1 2017-18 SAC 80 25 44.6 43.1 87.7 0.7 3.2 3.8 1.9 1.9 1.1 1.6 0.3 13.5 2018-19 SAC 82 32 45.8 42.7 88.6 1.3 3.7 5.0 2.5 2.5 0.7 1.8 0.4 20.7 2019-20 SAC 72 31 42.9 39.4 84.6 0.8 3.8 4.6 3.0 2.3 0.9 2.3 0.2 19.2 2020-21 SAC 71 34 40.6 39.1 84.6 0.4 4.3 4.7 3.6 2.5 0.9 1.8 0.4 16.6 2021-22 * All Teams 81 31 40.6 36.6 87.4 0.8 3.5 4.4 2.8 2.3 0.9 1.9 0.3 15.6 2021-22 * SAC 55 29 38.2 36.8 87.0 0.8 3.2 4.0 1.9 2.1 0.9 1.6 0.3 14.4 2021-22 * IND 26 36 44.7 36.2 88.6 0.9 4.2 5.1 4.8 2.7 1.0 2.4 0.4 18.2 2022-23 IND 80 31 45.8 42.5 82.2 0.8 4.2 5.0 2.8 2.0 1.2 1.7 0.3 16.8 2023-24 * All Teams 84 26 43.6 38.6 88.1 0.7 2.5 3.2 2.8 2.0 0.8 1.2 0.5 12.1 2023-24 * IND 52 26 44.3 38.4 84.8 0.7 2.6 3.2 2.7 2.0 0.8 1.2 0.6 12.0 2023-24 * PHL 32 26 42.6 38.9 92.3 0.8 2.3 3.2 3.0 2.1 0.8 1.3 0.3 12.2 Total 632 29 43.4 40.0 86.0 0.8 3.5 4.2 2.6 2.1 0.9 1.7 0.3 15.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.