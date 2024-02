À Philly, on est persuadé d’avoir récupéré le meilleur joueur de la « trade deadline »

Il suffit de relire les déclarations des joueurs des Pacers, qui avaient affiché leur soutien à Buddy Hield pour comprendre l’importance que l’international bahamien pouvait avoir à Indiana.

Les Sixers ont donc sauté sur l’occasion, lâchant Marcus Morris, Furkan Korkmaz et deux seconds tours de Draft pour mettre la main sur le shooteur des Bahamas. Et le président des Sixers, Daryl Morey ne pouvait qu’être satisfait.

« J’ai le sentiment que nous avons obtenu le meilleur joueur échangé lors de la « deadline », a-t-il déclaré. « Il nous apporte exactement ce que nous recherchions. C’est l’un des meilleurs shooteurs à 3-points de l’histoire de la NBA. Nous apprécions vraiment ce qu’il apporte à l’équipe et nous pensons que si notre groupe reste en bonne santé, notre rotation en playoffs avec Buddy Hield est au niveau des meilleurs dans la ligue. On voulait se concentrer sur cette année, c’était notre objectif principal sur cette deadline ».

La troisième option tant attendue

Avec Buddy Hield, Philly pense tenir son troisième homme, celui qui apportera cet équilibre à l’extérieur en termes de menace aux côtés du duo Maxey-Embiid.

Ce rôle de troisième menace, c’est celui que remplissait James Harden la saison dernière, et que Tobias Harris a de nouveau récupéré cette année. Pour lui, l’arrivée de Buddy Hield peut également être synonyme de soulagement.

« Quand tu as Joel Embiid et Tyrese Maxey, avoir un joueur qui peut apporter cette menace sur la défense, mettre des 3-points mais aussi apporter du spacing, ça nous rend très enthousiastes », ajoute Daryl Morey. « Quand Buddy Hield sur le terrain, il occupe l’adversaire, et on sait que c’est très important quand tu as Tyrese et Joel. Ça peut ouvrir des opportunités pour eux. C’est ce qu’on voit. En NBA, il y a de très bons coachs au bord du terrain, ils rendent la vie vraiment difficile à Tyrese en ce moment et pour le reste de notre équipe. Buddy Hield va aider durant cette période ».

Titularisé la nuit dernière avec Cam Payne, également récupéré cette semaine, Buddy Hield a apporté du scoring (20 points à 8/21 au tir) face aux Hawks, mais également de la création avec 6 passes décisives. Reste maintenant à récupérer l’ensemble des forces en présence des Sixers pour voir à l’œuvre cette formation remaniée dont Daryl Morey pense qu’elle peut aller chercher le titre. Dès cette saison.

Buddy Hield Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 * All Teams 82 23 42.6 39.1 84.2 0.4 2.9 3.3 1.5 1.4 0.5 1.2 0.1 10.6 2016-17 * NOP 57 20 39.3 36.9 87.9 0.3 2.6 2.9 1.4 1.4 0.3 0.8 0.1 8.6 2016-17 * SAC 25 29 48.0 42.8 81.4 0.6 3.5 4.1 1.8 1.4 0.8 2.1 0.1 15.1 2017-18 SAC 80 25 44.6 43.1 87.7 0.7 3.2 3.8 1.9 1.9 1.1 1.6 0.3 13.5 2018-19 SAC 82 32 45.8 42.7 88.6 1.3 3.7 5.0 2.5 2.5 0.7 1.8 0.4 20.7 2019-20 SAC 72 31 42.9 39.4 84.6 0.8 3.8 4.6 3.0 2.3 0.9 2.3 0.2 19.2 2020-21 SAC 71 34 40.6 39.1 84.6 0.4 4.3 4.7 3.6 2.5 0.9 1.8 0.4 16.6 2021-22 * All Teams 81 31 40.6 36.6 87.4 0.8 3.5 4.4 2.8 2.3 0.9 1.9 0.3 15.6 2021-22 * SAC 55 29 38.2 36.8 87.0 0.8 3.2 4.0 1.9 2.1 0.9 1.6 0.3 14.4 2021-22 * IND 26 36 44.7 36.2 88.6 0.9 4.2 5.1 4.8 2.7 1.0 2.4 0.4 18.2 2022-23 IND 80 31 45.8 42.5 82.2 0.8 4.2 5.0 2.8 2.0 1.2 1.7 0.3 16.8 2023-24 IND 52 26 44.3 38.4 84.8 0.7 2.6 3.2 2.7 2.0 0.8 1.2 0.6 12.0 Total 600 29 43.4 40.1 85.8 0.8 3.5 4.3 2.6 2.1 0.9 1.7 0.3 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.