Les joueurs d’Indiana ne veulent pas voir Buddy Hield partir

Depuis maintenant quinze jours, Buddy Hield est en difficulté. Il a terminé cinq de ses neuf derniers matches avec trois points ou moins. Sur cette séquence, il tourne à seulement 7.3 points de moyenne à 32% de réussite à 3-pts.

Mais pas de quoi décourager ses coéquipiers, qui ont profité de la fin de la période des transferts – ce jeudi à 21h – pour évoquer l’importance du shooteur dans le groupe. Car avant le début de saison, l’ancien des Kings avait un bon de sortie et peut-être que les Pacers appuieront sur le bouton dans les prochaines heures.

« Merci de poser cette question », lance Tyrese Haliburton, heureux de pouvoir parler de Buddy Hield. « J’ai joué avec lui toute ma carrière et les gens doivent comprendre l’attraction qu’il apporte. Même quand il ne met pas de tirs, ce qui n’arrive pas souvent puisqu’il est un des meilleurs shooteurs de l’histoire, il crée du spacing. Il faut respecter son shoot extérieur et cela ouvre des portes pour tout le monde. »

Un centre de gravité pour les défenses

Même argument chez T.J. McConnell. « Une personne lambda ne comprend à quel point Buddy Hield est important pour nous. Même s’il ne shoote pas, il capte l’attention de la défense. Il est un des meilleurs de la ligue pour ça et on adore l’avoir avec nous », explique le meneur de jeu, avant d’ajouter d’autres éléments.

« Il est l’un des meilleurs shooteurs depuis son arrivée dans la ligue mais c’est aussi un bon joueur de coupes, de déplacements ou pour faire des passes. Il est sous-estimé dans ces catégories », estime T.J. McConnell. « Pas au niveau du shoot, mais les gens ne se rendent pas compte de ce qu’il fait pour notre attaque. Il est généreux, ne participe pas à certaines actions pour ouvrir des espaces. Il est excellent pour ça. »

Les Pacers ont donc toutes les raisons de le conserver puisque ses coéquipiers l’adorent. « Il n’est jamais de mauvaise humeur. Jamais. C’est énorme comme qualité », insiste d’ailleurs T.J. McConnell. « L’énergie et le charisme qu’il amène dans le vestiaire sont inégalés. »

Déjà transféré deux fois en février, avant la date limite, en 2017 de New Orleans à Sacramento, puis en 2022 de Sacramento à Indiana, comment Buddy Hield vit-il la situation ?

« C’est le business du basket. J’ai toujours remercié Dieu pour une chose : j’ai un maillot sur le dos. C’est toujours agréable de savoir que quelqu’un veut de vous », répond-il. « Si cela arrive, l’équipe aura un Buddy prêt à jouer et impatient face à cette nouvelle opportunité. Pour l’instant, je suis heureux à Indiana et je prends les choses au jour le jour. On verra. »

Buddy Hield Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 * All Teams 82 23 42.6 39.1 84.2 0.4 2.9 3.3 1.5 1.4 0.5 1.2 0.1 10.6 2016-17 * NOP 57 20 39.3 36.9 87.9 0.3 2.6 2.9 1.4 1.4 0.3 0.8 0.1 8.6 2016-17 * SAC 25 29 48.0 42.8 81.4 0.6 3.5 4.1 1.8 1.4 0.8 2.1 0.1 15.1 2017-18 SAC 80 25 44.6 43.1 87.7 0.7 3.2 3.8 1.9 1.9 1.1 1.6 0.3 13.5 2018-19 SAC 82 32 45.8 42.7 88.6 1.3 3.7 5.0 2.5 2.5 0.7 1.8 0.4 20.7 2019-20 SAC 72 31 42.9 39.4 84.6 0.8 3.8 4.6 3.0 2.3 0.9 2.3 0.2 19.2 2020-21 SAC 71 34 40.6 39.1 84.6 0.4 4.3 4.7 3.6 2.5 0.9 1.8 0.4 16.6 2021-22 * All Teams 81 31 40.6 36.6 87.4 0.8 3.5 4.4 2.8 2.3 0.9 1.9 0.3 15.6 2021-22 * SAC 55 29 38.2 36.8 87.0 0.8 3.2 4.0 1.9 2.1 0.9 1.6 0.3 14.4 2021-22 * IND 26 36 44.7 36.2 88.6 0.9 4.2 5.1 4.8 2.7 1.0 2.4 0.4 18.2 2022-23 IND 80 31 45.8 42.5 82.2 0.8 4.2 5.0 2.8 2.0 1.2 1.7 0.3 16.8 2023-24 IND 52 26 44.3 38.4 84.8 0.7 2.6 3.2 2.7 2.0 0.8 1.2 0.6 12.0 Total 600 29 43.4 40.1 85.8 0.8 3.5 4.3 2.6 2.1 0.9 1.7 0.3 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.