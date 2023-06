« Effrayant », « Extraterrestre », « Cheat Code »… Victor Wembanyama vu par les superstars NBA

C’est le grand jour pour Victor Wembanyama ! Accueilli en rock star à son arrivée aux États-Unis, le Français de 19 ans va entrer dans une nouvelle dimension cette nuit (02h00) car, à moins d’une ÉNORME surprise de dernière minute, il sera officiellement étiqueté NBA, plus précisément en tant que joueur des Spurs.

Appelé à être choisi en première position de la Draft 2023, « Wemby » a fait fantasmer un paquet de dirigeants et d’analystes au cours des derniers mois, grâce à ses prestations individuelles en France. Phénomène unique en son genre, capable de faire travailler la géographie des fans de basket américains avec son club de Boulogne-Levallois et de pousser la NBA à diffuser ses matchs de Betclic Élite, il n’a pas non plus manqué de faire réagir ses futurs pairs, depuis qu’il a cartonné contre la G-League Ignite de son « rival » Scoot Henderson en octobre.

À quelques heures de devenir le premier « first pick » français de l’histoire, retour sur les différents compliments reçus par Victor Wembanyama en cette saison 2022/23. De LeBron James à Adam Silver, en passant par Stephen Curry, Derrick Rose, Nicolas Batum ou encore Vincent Collet. Nécessaire pour comprendre un peu mieux toute cette « hype » qui entoure le (probable) nouvel intérieur de San Antonio.

La « Wembamania », vue par des MVP

« Ces dernières années, on nous présente tout le monde comme des ‘licornes’ mais, lui, c’est un extraterrestre. Personne, moi le premier, n’a jamais vu quelqu’un d’aussi grand être aussi fluide et gracieux sur un terrain… Quelle que soit sa taille, il a cette capacité à dribbler, shooter en stepback, shooter à 3-points, shooter en catch-and-shoot, contrer… C’est clair qu’il s’agit là d’un talent générationnel. » – LeBron James

« Je ne sais pas si on a déjà vu un intérieur capable de réaliser de telles choses. Habituellement, on en voit un qui peut faire une chose ou une autre, que ce soit avec un bon jeu au poste bas ou un bon shoot extérieur. Mais on n’a jamais vu un joueur capable de faire les deux et qui puisse aussi dribbler et contrer. […] Ce jeune homme est unique, et je peux le dire car je l’ai rencontré en France avec ses parents. Maintenant, je vois pourquoi c’est un jeune homme si spécial, sur le terrain et en dehors. […] Victor Wembanyama peut avoir un impact sur le jeu de tant de manières différentes… Toute la hype autour de lui est justifiée. Il aura sans doute le même impact que LeBron James à son arrivée en NBA. Il va changer la NBA et sa franchise pour toujours. Je ne sais pas si on a déjà vu quelqu’un de si jeune avec ce talent. » – Magic Johnson

« Ce mélange de talent et de qualités, ça vous met le sourire aux lèvres si vous jouez au basket, parce que l’évolution du jeu est allée si loin … La ligue sera vraiment en difficulté quand il viendra. Je veux voir comment ça se passera. » – Kevin Durant

« Il a des airs de cheat code. Il est comme ces joueurs que l’on peut générer dans NBA 2K, avec des meneurs de jeu qui veulent faire 2m13… » – Stephen Curry

« Il est incroyable ! Je crois que tous les joueurs NBA lui ressembleront en 2045 ! Il y a ses qualités individuelles, sa manière de shooter, sa manière de se déplacer… Il est extrêmement rapide pour un joueur de sa taille, il peut contrer et être menaçant en défense. […] Il a une chance d’être l’un des meilleurs joueurs NBA de tous les temps. On n’a jamais vu un joueur pareil. Je crois que c’est un bon défi pour tout le monde de voir un gars de 2m20 capable de shooter et de dribbler comme un arrière, de contrer et de courir aussi vite. Il va falloir que l’on soit prêt pour ce gamin, car il va être vraiment bon ! » – Giannis Antetokounmpo

« Alors que vous pensez avoir tout vu, Victor Wembanyama, un gars de 2m20, arrive… J'ai regardé un highlight l'autre jour où il prenait un stepback à 3-points, puis réussissait une claquette derrière. Qui fait ça ? Il faut être habile, rapide et grand. Il a le niveau, il peut dribbler, il peut shooter. J'espère qu'il restera en bonne santé, que son corps tiendra le coup. C'est la seule chose qui peut le freiner. Pour le reste, j'ai entendu dire qu'il avait une bonne éthique de travail, que c'était un garçon intelligent, qu'il voulait devenir grand et qu'il travaillait dur. Nous sommes tous là pour le soutenir et pour voir son potentiel s'exprimer pleinement. C'est un talent effrayant. » – Dirk Nowitzki