Derrick Rose pense que Victor Wembanyama va devenir un modèle

Victor Wembanyama semble déjà faire l’unanimité parmi les acteurs de la ligue. Nouvelle illustration avec les joueurs des Knicks qui, eux aussi, ont eu l’occasion d’observer la tournée américaine du phénomène français.

« C’est irréel. C’est comme dans 2K, vous créez ce géant et vous voulez qu’il shoote. Il le fait dans la vie réelle. C’est de la folie. Et de voir comment il est revenu et a enchaîné, 37 points puis 36, il est vraiment très talentueux. C’est irréel », n’en revient pas RJ Barrett.

« J’avais entendu parler de lui depuis un moment mais il était difficile de le jauger avant de le voir en compétition ici. Il a vraiment fait une bonne première impression », poursuit l’arrière new-yorkais, qui n’a pas eu l’occasion d’évoluer avec un autre phénomène du genre, Kristaps Porzingis, qui jouait aux Knicks avant d’être transféré à Dallas.

Pour son coéquipier Derrick Rose, le Français a une autre mobilité que « KP ». La comparaison qui lui semble plus juste est avec Kevin Durant (2m10 environ). « KD a été un modèle pour les joueurs de 2m08 mais pour un gars de 2m23 ou 2m26, c’est un nouveau modèle pour les gars qui mesurent plus de 2m18. La façon dont il se déplace, c’est comparable à KD. On n’a jamais vu un gars bouger avec autant de légèreté en étant aussi grand et doué. Et son sens du jeu… Je ne l’avais jamais vu auparavant. »

Et ce n’est pas tout. Selon l’ancien MVP de la ligue, l’espoir français « a cette attitude. Son énergie est différente, il débarque et n’a pas peur. Vous regardez ailleurs et il vous colle 40 ou 50 points. Et il défend. Il veut devenir un grand joueur. C’est une impression. Je pense que c’est ce que beaucoup de gens appellent le truc en plus. On ne sait pas ce que c’est. Mais c’est quelque chose. Quelque chose en lui en dehors de son jeu. C’est quelque chose de profond qui fait dire qu’il veut être un grand joueur. »