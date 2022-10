DeMarcus Cousins ne voulait pas rater Victor Wembanyama

R.C. Buford, Rob Pelinka et Sam Presti du côté des dirigeants… Chris Paul, Devin Booker et Trevor Ariza chez les joueurs… Chelsea Gray et A’ja Wilson dans le camp des joueuses… Et même DeMarcus Cousins, toujours à la recherche d’un club… Au total, pas moins de 200 personnalités de la NBA avaient demandé une accréditation pour cette opposition montée de toutes pièces entre Victor Wembanyama et Scoot Henderson. Promis aux deux premières places de la Draft 2023, les deux gamins de 18 ans n’ont pas déçu !

« Il est bon… Etre aussi grand avec de telles qualités d’arrière, c’est beau » reconnaît par exemple Chelsea Gray, championne WNBA et championne du monde cet été. Assis près du banc du G-League Ignite, DeMarcus Cousins ne voulait pas rater ce rendez-vous, et il n’avait jamais vu un joueur comme Victor Wembanyama.

« Ces gamins sont de plus en plus rares » a-t-il confié. « Ils grandissent vite. Ils sont plus grands que jamais. … Je voulais juste me comporter en fan et le voir de moi-même. »

« Il existe des joueurs pour lesquels on se dit : « Il n’y aura pas de nouveau Shaq… Il n’y aura plus de joueur comme ça… » Victor en fait partie. »

Avec 37 points, 5 contres et un épatant 7 sur 11 à 3-points, le Français a montré pourquoi on lui promet la 1ère place de la prochaine Draft. Au plus près du terrain pour constater le phénomène, Jason Hart ose une comparaison prestigieuse. « Il y a des joueurs qui débarquent, et qui sont uniques. C’est juste un talent unique » résume le coach du G-League Ignite. « Il existe des joueurs pour lesquels on se dit : « Il n’y aura pas de nouveau Shaq… Il n’y aura plus de joueur comme ça… » Victor en fait partie. On ne verra jamais de joueur comme lui« .

A la tête de l’Equipe de France ou en club, Vincent Collet a croisé de nombreux phénomènes, et il confirme que Victor Wembanyama est d’une autre planète.

« Quand vous avez un joueur unique comme Victor, vous ne pouvez pas être surpris par ce qu’il fait. Il fait de manière régulière des choses, comme ce soir, que les joueurs normaux ne peuvent pas faire » estime le coach de Boulogne-Levallois. « Il est épatant… Ce qu’il peut faire avec sa taille, son agilité, sa mobilité, sa capacité à tirer à 3-points…. Le tout en se déplaçant très bien… Il a même fait quelques très bonnes passes. Je pense qu’il a fait un très bon match ».

Devant leur écran, des stars NBA ont suivi la rencontre et la découverte du phénomène. On retiendra la réaction d’Isaiah Thomas qui rend 50 centimètres au Français.