Pour Kristaps Porzingis, Victor Wembanyama est carrément « surhumain »

Au cours de sa montée en puissance cette saison à Boulogne-Levallois avant de prendre son envol pour la NBA, Victor Wembanyama a logiquement été comparé à différents profils évoluant en NBA, généralement grands et fins, dotés d’une palette offensive assez large, pouvant notamment dribbler et s’écarter de la peinture.

Kevin Durant a été cité, et parmi les joueurs de plus de 2m10, Bol Bol et Kristaps Porzingis ont aussi été mentionnés. Mais KP ne veut plus qu’on le compare à Wemby…

« Je crois que Victor Wembanyama est une version améliorée de moi et de bon nombre de joueurs », a confié celui que l’on a pourtant vite surnommé « La Licorne » lors de son arrivée en NBA. « Je crois que ce gars est différent. Pour moi, c’est presque comme un surhumain, à sa façon de bouger, de manier le ballon et tout le reste. De ce que j’ai vu, il est comme un mix de plein de grands joueurs. Il a le « handle » d’un Kevin Durant alors qu’au niveau de sa taille, il est même plus grand que moi, et ce n’est pas rien. Et je ne sais pas si vous avez vu son action où il prend un step-back à 3-points pour ensuite réussir la claquette sur son propre shoot. Ça, c’est juste incroyable. Je ne crois pas avoir déjà vu ça de ma vie. J’ai vraiment hâte de le voir en NBA et aussi durant l’été. Je me souviens qu’à cet âge, on progresse vraiment vite. Parce qu’il va continuer à vite progresser, et ça aussi ça va être incroyable ».

Une adaptation plus physique que technique

Kristaps Porzingis s’est projeté sur ce qui va très vite arriver, à savoir les premiers pas de Victor Wembanyama dans le monde de la NBA. Pour lui, la plus grande adaptation à la Grande Ligue se situera davantage au niveau physique et sur la répétition des efforts que sur le plan technique.

« Je crois que le plus important pour lui sera de maintenir son corps en bonne santé. S’il se fait une petite blessure, les gens vont commencer à dire qu’il est « injury prone », qu’il n’arrivera pas à se faire au haut niveau. Mais ça ne sera pas comme ça. Bien sûr qu’il finira par se tordre une cheville à un moment, même si j’espère que ça ne lui arrivera jamais. Je lui souhaite d’avoir la meilleure santé possible. Du peu que j’ai vu, j’ai l’impression qu’il fait le nécessaire pour son corps. Il est déjà un niveau bien au-dessus et il a de bonnes personnes pour l’entourer ».

Alors qu’il a dû faire preuve d’une certaine force de caractère pour retourner l’opinion des fans lorsqu’il est arrivé au Knicks, Kristaps Porzinigis a également reconnu un trait de caractère qui pourrait aider « Wemby ».

« Ce que j’aime chez lui, c’est sa confiance. C’est super important pour lui lorsqu’il va venir (en NBA). Il sait qu’il est le meilleur joueur dans cette cuvée de la Draft, et il n’y a aucune chance qu’il ne soit pas le premier choix. J’ai hâte de voir de quoi il sera capable la saison prochaine », a-t-il ainsi conclu.

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.9 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.3 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.4 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.7 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.7 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.7 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 Total 402 31 45.3 35.9 82.7 1.8 6.2 8.0 1.8 3.0 0.7 1.7 1.8 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.