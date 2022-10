Tout semble démesuré avec Victor Wembanyama. Sa taille, son envergure, le fait que son club ait été invité au beau milieu de la saison de Jeep Elite pour que les Etats-Unis puissent l’observer à Las Vegas…

Malgré toute la pression et l’énorme attention braquée sur lui, et le contexte si particulier de ces deux matchs face au G-League Ignite, où tout était fait pour le mettre en valeur, le jeune Français a montré pourquoi rien n’est normal avec lui. Même s’il faut évidemment rester très prudent, on n’a en effet jamais vu un joueur de cette taille (2m21 pour 2m44 d’envergure) se déplacer et dribbler avec autant de facilité. Comme le notait LeBron James.

« Ces dernières années, on nous présente tout le monde comme des « licornes », mais lui, c’est plutôt un extraterrestre » avait lâché le « King ». « Personne, moi le premier, n’a jamais vu quelqu’un d’aussi grand que lui, être aussi fluide et gracieux lorsqu’il est sur le terrain… Quelle que soit sa taille, 2m15, 2m20, 2m25… Il a cette capacité à dribbler, à prendre des tirs en step-back, à shooter à 3-points en catch-and-shoot, à contrer… C’est clair qu’il s’agit d’un talent générationnel. »

« Il est comme ces joueurs qu’on peut générer dans NBA 2K, avec des meneurs de jeu qui veulent faire 2m13. Il a des airs de Cheat Code »

Un constat partagé par Kevin Durant et Stephen Curry.

« Ce mélange de talent et de qualités, ça vous met le sourire aux lèvres si vous jouez au basket parce que l’évolution du jeu est allée si loin … La ligue sera vraiment en difficulté quand il viendra. Je veux voir comment ça se passera » explique l’ailier des Nets, alors que le meneur des Warriors rajoute : « Il est comme ces joueurs qu’on peut générer dans NBA 2K, avec des meneurs de jeu qui veulent faire 2m13. Il a des airs de « Cheat Code ». »

Membre du G-League Ignite, Shareef O’Neal explique avoir demandé des conseils à son père avant d’affronter Victor Wembanyama, mais le « Shaq » n’avait pas vraiment de tuyaux à lui filer tant l’intérieur français est unique.

« Il m’a dit que la personne la plus grande contre laquelle il avait joué était soit Manute Bol (2m31), soit Yao Ming (2m29). Je ne pense pas qu’il y ait jamais eu un joueur comme lui. Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent bouger de cette façon avec cette taille. Mon père me disait simplement : ‘Tu dois être agressif. Il est un peu plus grand que moi, essaie juste de lui rentrer dedeans et de lui faire face’. J’ai fait de mon mieux. C’est la seule chose qu’il m’a dite. Il a dit qu’il n’avait jamais joué contre quelqu’un qui pouvait shooter comme ça et qui avait de telles qualités avec cette taille-là, donc il ne pouvait pas vraiment m’aider. »

« Le fait est que… je n’ai encore rien fait. Je n’ai pas encore joué dans un match NBA. Je n’ai pas été drafté, donc je dois rester concentré pour atteindre mes objectifs »

Face à cette pluie de compliments, et la « hype » que cette tournée américaine a considérablement fait grossir, Victor Wembanyama veut rester les pieds sur terre. Il a nourri beaucoup d’espoir, mais il n’a encore rien prouvé.

« C’est évidemment un honneur de voir des gens aussi incroyables parler ainsi de moi, mais cela ne change rien. Je me disais : ‘Oh, c’est cool’. Mais plus maintenant. Je dois essayer de rester concentré. Le fait est que… je n’ai encore rien fait. Je n’ai pas encore joué dans un match NBA. Je n’ai pas été drafté, donc je dois rester concentré pour atteindre mes objectifs. Parce que ça va être difficile de s’améliorer chaque jour et de rester constant. »

Victor Wembanyama admet tout de même que son tour américain aurait difficilement pu mieux se dérouler.

« Mon impression du jeu américain ? C’était vraiment génial. Je vois difficilement comment cela aurait pu mieux se passer. Peut-être si nous avions gagné [mardi]. Mais c’était une expérience formidable, vraiment unique dans une vie. Je tiens à remercier toutes les organisations qui nous ont permis de venir ici. »