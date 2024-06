Nombreux ont été ceux qui se sont amusés au jeu des comparaisons pour qualifier le phénomène Victor Wembanyama. Nicolas Batum en a choisi une pour le moins effrayante, voyant en « Wemby » un Rudy Gobert avec le poignet de Kristaps Porzingis, la rapidité de Giannis Antetokounmpo et le « handle » d’un arrière !

Dans le podcast « This League Uncut » animé par Marc Stein et Chris Haynes, l’ailier tricolore s’est exprimé sur le résultat de la « lottery » qui a offert à San Antonio le loisir de choisir Victor Wembanyama lors de la prochaine Draft.

Pour Nicolas Batum, une part de destin a joué dans cette « lottery » qui va propulser « Wemby » aux Spurs, là où Tony Parker a joué durant la quasi intégralité de sa carrière en NBA. Comme si le hasard avait bien fait les choses.

« Le truc avec la NBA, c’est que c’est toujours du story-telling. C’est comme lorsque Dirk Nowitzki s’apprêtait à prendre sa retraite, il y a eu un Luka Doncic qui est arrivé aux Mavs. Avec Vic, on le savait déjà l’an dernier qu’il allait finir par atterrir aux Spurs », a-t-il lancé, un brin malicieux. « Je ne dis pas que la lottery est truquée, je ne dis pas ça. Mais la NBA est tellement folle de ce genre de choses, ce story-telling. Tout est question de destin dans cette ligue ».

Faire mieux que TP, son immense défi ?

À San Antonio, Victor Wembanyama sera parfaitement encadré par Gregg Popovich et son staff, et va donc suivre les traces de Tony Parker, le meilleur joueur français de l’histoire… avant lui ?

« C’est le spot parfait. Tony est parti. Tony est le plus grand joueur français de tous les temps. Si tout se passe bien pour lui, il pourrait bien être le prochain », a ajouté Nicolas Batum. « Il va devoir marcher dans les pas de Tony, après ce que Tony a fait pour sa franchise, c’est un sacré défi pour lui. Dire : ‘Ok, Tony a été six fois All-Star, il a quatre bagues et son maillot a été retiré. Fais mieux que lui. Fais mieux que ça’ ».

Reste maintenant à connaître sa capacité d’adaptation aux exigences de la NBA et au temps que ça prendra pour que Victor Wembanyama parvienne à dominer autant qu’il l’a fait en LNB cette saison avec Boulogne-Levallois. Rappelons qu’il vient de remporter tous les trophées possibles dans le championnat de France : MVP, meilleur jeune, meilleur défenseur et sélection dans le cinq de l’année !

« Bien sûr qu’il va devoir faire face à Joel Embiid, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Ivica Zubac, Bam Adebayo, des gars costauds. Oui, ça va être dur pour lui de s’adapter. Mais donnez-moi le nom d’un autre joueur de 19 ans, de sa taille, avec cette palette. Et ils sont tous passés par là. Tous ! A part Shaq, ils sont plus ou moins tous passés par là. Donc il y aura des ajustements sur le plan physique, c’est sûr, mais quand il aura 22-23 ans, ça pourrait être dingue », a conclu « Batman ».

