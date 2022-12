Evan Fournier a apprécié les débuts de Victor Wembanyama en bleu

Phénomène qui fait saliver la NBA, Victor Wembanyama défendra les couleurs de l’Équipe de France lors des prochaines échéances internationales, pour former une raquette XXL avec Rudy Gobert (voire Joel Embiid).

Forcément, une telle perspective ne peut qu’enchanter Evan Fournier, l’un des cadres du groupe tricolore, qui a d’ailleurs été convaincu par les grands débuts de « Wemby » en sélection.

« Je n’ai pas vraiment été surpris [de ses prestations], car je savais qu’il était prêt pour ce genre de matchs. Je suis content qu’il ait pu exprimer tout son potentiel, qu’il se soit senti aussi à l’aise avec les gars et avec notre style de jeu », réagissait l’arrière des Knicks, auprès de la FIBA.

Auteur de 20 points et 9 rebonds en 23 minutes contre la Lituanie (victoire, +25), puis de 19 points en 24 minutes contre la Bosnie (victoire, +36), Victor Wembanyama n’a pas semblé impressionné par ses premiers pas « chez les grands ». Preuve de cette force mentale déjà bien développée chez lui, malgré son jeune âge.

« Il n’a pas peur et il assume très bien toute l’attention qu’il attire, c’est certain », constatait Evan Fournier. « Il va continuer de progresser et c’est très positif de voir qu’il peut déjà nous aider, que nous pourrons compter sur lui pour les prochaines années. C’est un joueur extrêmement spécial, il apprend vite, ce qui est un formidable atout. »

Déjà appelé à être le patron des Bleus ?

À seulement 18 ans, Victor Wembanyama s’est directement imposé comme le patron des Bleus lors de ces deux matchs où la victoire était primordiale, afin de se qualifier pour le Mondial 2023.

Séduisants collectivement, avec un groupe rajeuni pour l’occasion, les hommes de Vincent Collet ont laissé une belle impression à Evan Fournier, contraint d’observer cette génération nouvelle depuis les États-Unis.

« Ils ont très bien joué et j’ai trouvé cela d’autant plus intéressant qu’il y avait de nombreux nouveaux joueurs dans l’équipe », ajoutait le Knick. « Ils ont tous bien fait leur boulot, comme Damien Inglis, Sylvain Francisco et évidemment Victor Wembanyama, qui a su gérer la pression autour de ses premiers matchs en sélection nationale. La France a montré qu’elle disposait d’un grand réservoir de basketteurs qui peuvent être compétitifs au plus haut niveau. Je me suis vraiment concentré sur les prestations de nos joueurs, sur leur manière de jouer nos systèmes. C’est un excellent signe pour le futur et je tiens à les féliciter pour ce qu’ils ont fait. »

À un an et demi des Jeux olympiques de Paris 2024, Victor Wembanyama a d’ores et déjà fait part de son souhait de disputer la Coupe du monde 2023 en Asie (25 août – 10 septembre), histoire de tisser de premiers liens avec les Rudy Gobert, Nicolas Batum, Nando De Colo et autres Guerschon Yabusele.

Quant à Evan Fournier, la première option offensive française depuis trois ans, il a tenu à afficher haut et fort ses ambitions, tant individuellement que collectivement.

« Nous sommes ambitieux et nous voudrons gagner. Vous pourrez compter sur ma présence. »