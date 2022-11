Lituanie — France : débuts réussis pour Victor Wembanyama

Quasiment deux mois après sa défaite en finale de l’EuroBasket contre l’Espagne, l’Équipe de France faisait son retour, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2023. Cette fois-ci sans ses « NBAers », mais avec le phénomène Victor Wembanyama, qui effectuait ses débuts en sélection contre la Lituanie, au même titre que Juhann Begarin, Ismaël Kamagate, Damien Inglis et Yoan Makoundou.

Une première cape réussie pour « Wemby », auteur de 20 points et 9 rebonds en 23 minutes (à 6/13 aux tirs et 7/7 aux lancers), à +25 au « plus/minus » et 23 à l’évaluation, dans la victoire française à Kaunas (90-65). Aux côtés du (probable) futur N°1 de la Draft 2023, Sylvain Francisco a ajouté 21 points (à 5/5 à 3-pts), alors que Damien Inglis a signé 15 points et 8 rebonds (à 6/10 aux tirs).

Bien en place défensivement —malgré quelques petits oublis— et autoritaires dans la peinture offensivement, les Bleus ont pris cette rencontre par le bon bout, sous l’impulsion d’un Damien Inglis qui a fait parler sa puissance sous le cercle. Parfois statique et privée de 3-pts, l’attaque tricolore s’est contentée d’appuyer à l’intérieur, se nourrissant de son efficacité en défense. Quant à Sylvain Francisco, il a apporté un coup de boost bienvenu en provenance du banc, pour mettre les hommes de Vincent Collet à +8 après dix minutes (22-14).

Dans le second quart-temps, la Lituanie a enfin trouvé de l’adresse extérieure et profité de quelques pertes de balle françaises pour revenir rapidement à une possession. Dans un bon soir, l’insaisissable Sylvain Francisco a continué sur sa lancée afin de donner de l’air à la France. Puis le retour aux affaires de Victor Wembanyama, influent défensivement et offensivement, a aidé les vice-champions d’Europe à reprendre une avance confortable, pour regagner les vestiaires à +10 (43-33).

Après la pause, le show Sylvain Francisco a repris de plus belle, puisque le meneur de Peristéri a activé le « mode Stephen Curry », avec trois nouvelles réussites primées ! Incandescent, il a porté les Bleus sur ses épaules et vers un avantage de +20, car la défense tricolore est restée fidèle à elle-même au fil des minutes. Ce fut ensuite au tour de Victor Wembanyama d’enfoncer la Lituanie, à 3-pts et près du cercle, tuant —vraisemblablement— déjà tout suspense après trois quarts-temps (70-47).

Vous l’aurez compris, la France a tranquillement géré les dix dernières minutes de cette partie en terres lituaniennes, se rapprochant un peu plus d’une qualification pour le prochain Mondial, qui aura lieu du 25 août au 10 septembre 2023, en Indonésie, au Japon et aux Philippines…

🇫🇷 Ils ont inscrit le + de points pour leur première sélection avec l’Équipe de France de basket : ▫️ 𝟑𝟎 — Robert Busnel (1934)

▫️ 𝟐𝟓 — Bob Riley (1976)

▫️ 𝟐𝟎 — Apollo Faye (1979)

▫️ 𝟐𝟎 — VICTOR WEMBANYAMA 🦄 Spécial. 💎 pic.twitter.com/VchruBN5Ty — Florian Benfaïd (@FloBnf) November 11, 2022

Les statistiques de la France

Crédit photo : FIBA.com