« Oh mon… » Il faut voir la réaction d’Adam Silver au moment d’être interrogé sur Victor Wembanyama pour avoir une idée du phénomène. Comme une bonne partie de la planète basket, le grand patron de la ligue n’a pas manqué de regarder le match opposant le G-League Unite de Scoot Henderson aux Metropolitans 92 du Français, qui a fait grimper un peu plus la « hype » de ce dernier.

« Je pourrais porter la poisse à un joueur en le désignant comme étant le prochain grand », commence prudemment le « commissionner » lors de sa conférence de presse à Abu Dhabi, en amont du match de présaison entre Bucks et Hawks. Avant d’enchaîner : « Il a certainement tous les attributs pour changer le jeu, le physique et l’état d’esprit pour être un grand joueur. Il a répondu présent sur cette grande scène », énumère le dirigeant à propos de ce fameux match d’exhibition.

Ce dernier est donc bien conscient qu’une telle attraction est suivie de près par une bonne partie des équipes de la ligue. Quitte à ce que le phénomène déclenche une course au « tanking » sans précédent.

« Je sais que beaucoup de nos équipes NBA salivent à l’idée que potentiellement, par le biais de notre « lottery », elles pourraient l’obtenir. Donc elles devraient toutes rivaliser très fort la saison prochaine », assure Adam Silver qui ne semble donc pas inquiet par le « tanking » potentiellement massif.

Car terminer dernier de la ligue n’induit pas de récupérer le premier choix de la Draft. Même si lors de la sélection 2022, trois de quatre plus mauvais bilans (Magic, Thunder et Rockets) ont récupéré les trois premiers choix.

Le grand patron trouve en tous cas « remarquable » de voir que partout dans le monde, de jeunes basketteurs rêvent de devenir le prochain « LeBron James, Giannis Antetokounmpo ou Trae Young », dont il était question plus tôt dans la conférence de presse. En attendant des voir les futures pépites, il se dit « impatient » de voir le développement du Français cette année. « Il va évidemment devenir plus fort, il va s’étoffer physiquement. » Et continuer de faire saliver tout le monde…