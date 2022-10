Sur le papier, ce n’était qu’un match de gala mai,s dans les faits, on a plutôt eu l’impression qu’il s’agissait de l’évènement basket de l’année aux Etats-Unis.

Difficile en effet de passer à côté : dans la nuit de mardi à mercredi, le public américain découvrait de près Victor Wembanyana pour la première fois, dans la salle à Henderson ou bien à la télévision sur ESPN.

Un avant et un après Las Vegas ?

Décomplexé, le jeune pivot français a livré une prestation XXL, faisant étalage d’un incroyable combo taille/skills presque hypnotisant, pour s’offrir 37 points (11/20), 4 rebonds et 5 contres. Au point même que LeBron James l’a qualifié d’extraterrestre !

La glace désormais brisée et son gigantesque potentiel désormais confirmé sur l’imposante scène d’outre-Atlantique, Victor Wembanyama est officiellement le Graal ultime dans la sphère de la Draft NBA.

Quasi-unanimement attendu à la première place en 2023, même si Scoot Henderson n’a pas forcément dit son dernier mot, encore plus après son « show » à Las Vegas, « Wemby » a tous les scouts NBA à ses pieds, et pourrait alors bien porter, sans vraiment le vouloir, le « tanking » à son paroxysme.

« Victor déforme la réalité du basket » déclarait ainsi pour ESPN un GM resté anonyme. « La stratégie du tanking va entrer dans une nouvelle dimension après cette performance. On a le sentiment qu’il va déclencher une course vers le bas sans précédent » a-t-il ajouté, avant d’oser une comparaison si chère à la sphère médiatique de la NBA : « C’est un Kevin Durant de 2m20 qui contre des tirs, et qui n’a même pas effleuré le sommet de son potentiel. Il va être le joueur le plus attendu et médiatisé depuis LeBron. »

Son agent refuse de le mettre au « frigo » pour la saison

Malgré cette première sortie retentissante au pays de l’Oncle Sam, Victor Wembanyama a encore une saison entière à jouer, et donc un statut de top prospect de la Draft 2023 à maintenir sur le terrain pendant encore plusieurs mois, avant de se tourner pour de bon vers le chapitre NBA.

C’est en tout cas ce que rappelle son agent Bouna Ndiaye, qui calme ceux qui lui conseillent de mettre un terme prématuré à la saison du jeune prodige, pour ne pas risquer une blessure ou une chute de sa cote.

« Nous sommes venus ici pour exposer Victor, et surtout pour lui montrer ce à quoi ressembleront les 15 prochaines années de sa carrière, en termes de gestion des attentes et de l’attention » a-t-il ainsi déclaré à ESPN. « Certaines voix en NBA me conseillent de tout arrêter pour cette saison : c’est la dernière chose que nous ferons. Si on lui propose cette option, il nous enverra balader. Il veut jouer et continuer à progresser. […] Cette tournée est une étape dans son apprentissage. Au prochain match, il va peut-être se rater. Il doit encore apprendre à être constant. Répéter ses gammes, progresser, apprendre, c’est notre mantra. »