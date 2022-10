Giannis Antetokounmpo : « En 2045, tous les joueurs ressembleront à Victor Wembanyama »

LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry… Les plus grandes stars de la NBA sont interrogées sur le phénomène Victor Wembanyama. Même Giannis Antetokounmpo qui est à Abou Dabi avec ses Bucks. À la différence des autres joueurs NBA, le double MVP avait déjà vu le Français…

« J’ai eu la chance de le voir jouer en 2021, il y a un an, pour la première fois car mon petit frère, Kostas, jouait pour l’Asvel, et ils étaient coéquipiers » dit-il. « Il est incroyable ! Je crois qu’en 2045, en NBA, tous les joueurs ressembleront à Victor ! Il y a ses qualités individuelles, sa manière de shooter, sa manière de bouger… Il est extrêmement rapide pour un joueur de sa taille. Il peut contrer et être une menace en défense. Il est incroyable ! »

Une chance de devenir l’un des meilleurs joueurs de tous le temps

Autre phénomène physique par sa capacité à avaler le parquet en quelques secondes, Giannis Antetokounmpo est impatient de voir le Français en NBA, et il a quelques conseils à lui donner.

« Je pense que c’est juste une question de temps avant de le voir en NBA. Pour lui, la clé sera de continuer à s’améliorer, à rester humble et en bonne santé. Avec un physique pareil et ses qualités, tant qu’il restera en bonne santé, il continuera de progresser. Et qu’il continue à prendre au maximum du plaisir. »

Pour Giannis, pas de doute, Victor Wembanyama sera l’un des meilleurs joueurs au monde. Et même de l’histoire !

« Il a une chance d’être l’un des meilleurs joueurs NBA. Pas uniquement parmi les joueurs de son âge ou en Europe, mais l’un des meilleurs de tous les temps. On n’a jamais vu un joueur pareil. Je crois que c’est un bon défi pour tout le monde, de voir un joueur de 2m20 capable de shooter et dribbler comme un arrière, de contrer et de courir aussi vite. Il va falloir qu’on soit prêt pour ce gamin. Il va être vraiment bon !«