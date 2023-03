Ancien coach de Luka Doncic, Pablo Laso analyse l’arrivée prochaine de Victor Wembanyama en NBA

Ancien entraîneur emblématique du Real Madrid de 2011 à 2022 avant de devoir s’éloigner suite à des problèmes de santé, Pablo Laso a été invité à s’exprimer sur le phénomène Victor Wembanyama qui s’apprête à débarquer en NBA avec une attente similaire (voire plus élevée) à celle qui entourait un Luka Doncic.

Le technicien espagnol, qui a côtoyé de près le Slovène dans ses jeunes années au Real Madrid, observe les parcours réalisés par les deux joueurs avant d’en arriver à la NBA. Et même si « Wemby » domine presque toutes les catégories statistiques de la Betclic Elite du haut de ses 19 ans, le choix de Pablo Laso est vite fait : « Je choisirais le parcours de Luka, parce qu’il a remporté l’Euroleague », a-t-il ainsi lancé.

Il aurait pu ajouter la victoire de la Slovénie à l’EuroBasket 2017 dans lequel Luka Doncic avait joué un rôle majeur, mais Pablo Laso a plutôt évoqué la force mentale du meneur de jeu des Mavericks.

« Tout dépend de la personnalité de chacun. Je crois que Luka est arrivé au Real Madrid avec cet esprit de compétition dès l’âge de 13 ans. Un jour, alors qu’il avait encore 15 ans, il m’a dit : ‘Pablo, l’an prochain, je vais jouer avec l’équipe première’. Je lui disais : ‘Luka, regarde, j’ai tous ces joueurs, beaucoup de très bons joueurs’. Et il me disait : ‘Oui mais je veux apprendre, car je dois me préparer au mieux’. Il a montré qu’il avait cet esprit de compétition dans le sang, et je trouve que son choix de parcours a été très mature pour son âge », a-t-il ajouté.

L’exemple Chet Holmgren pousse à la prudence

Le profil de Victor Wembanyama incite également Pablo Laso à la prudence : c’est un joueur très grand, mince, qui aime évoluer loin de la peinture. Autant d’éléments qui demanderont peut-être un temps d’adaptation plus long.

« Je ne connais pas personnellement Victor Wembanyama, mais je trouve que c’est un grand talent, et tout le monde nourrit beaucoup d’attentes sur lui. Mais parfois aussi, les talents de grande taille ont besoin de temps pour se développer. Par rapport à la norme, on peut dire que Luka s’est développé très vite. Je pense que Wembanyama aura besoin de plus de temps. L’an dernier, le premier choix de la Draft (deuxième en fait) était Chet Holmgren. C’est aussi un bon joueur de grande taille, mais il s’est blessé. On n’a jamais vu Luka se blesser comme ça. Pourtant, les gens disent qu’il est hors de forme. OK, mais Luka est performant tous les soirs ».

Au-delà du basket pur et simple, Pablo Laso a insisté sur la dimension psychologique dans l’adaptation de Victor Wembanyama à la NBA.

« Je pense que ça prendra plus de temps, même si c’est un super talent et que c’est clair qu’il deviendra un très grand joueur. Si je ne le connais pas personnellement, je connais Luka et j’ai toujours dit qu’il serait une superstar en NBA, simplement parce que lorsque tout le monde parlait de son potentiel, mais son potentiel résidait d’abord dans son mental. Tu ne peux pas acheter ça. C’est pour ça que j’ai beaucoup de respect pour le parcours de Luka ».