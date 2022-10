Nicolas Batum : « Victor Wembanyama a la mentalité d’un gars de 25 ans »

Dirigeant de l’Asvel, Nicolas Batum connaît mieux que quiconque en NBA le potentiel de Victor Wembanyama. Et l’ailier des Clippers n’a pas attendu qu’il joue une saison à Villeurbanne ou qu’il plante 73 points en deux matches face à l’Ignite de G-League pour avoir conscience que le pivot de 18 ans était un phénomène.

« Je vous avais averti. Je vous l’avais dit alors que personne ne le connaissait » rappelle Nicolas Batum à Chris Haynes, le journaliste de Yahoo! Sports. « Je vous avais dit qu’il défendait comme Rudy, qu’il avait le shoot et la taille de Porzingis et qu’il courait et jouait comme Giannis. Je vous l’avais dit il y a trois ans… Je me souviens que la première fois que je l’ai vu, c’était fin juin 2018, et il avait 14 ans. J’en avais entendu parler mais je ne l’avais jamais vu en vrai. »

En stage avec l’Equipe de France, Niclas Batum doit alors prendre le car des Bleus, mais il demande à rester quelques minutes pour voir Victor Wembanyama à l’oeuvre.

« Après l’avoir vu, j’ai appelé Tony Parker car nous sommes associés à l’Asvel. J’ai dit à Tony : ‘J’ai la prochaine star. Je viens de le voir. Ce gamin est insensé. Il va être incroyablement bon’. »

Et quand Nicolas Batum parle de « prochaine star », il ne parle pas de l’Equipe de France. « Je ne dis pas ça pour le basket français, mais pour le basket en général. En France, il y a moi, Fournier, Gobert… Mais quand je dis que c’est le prochain, je parle du monde du basket. Le buzz autour de lui est similaire à celui qui entourait Luka Doncic il y a quatre ans. »

« S’il y en a d’autres comme ça, mon Dieu, je prends ma retraite ! »

Nicolas Batum partage le même agent que Victor Wembanyama, et il a pu le côtoyer cet été. Mais l’ailier des Clippers assure qu’il n’est pas là pour se comporter comme un mentor. Pour lui, Victor Wembanyama est déjà bien entouré, et il a déjà la tête bien faite et bien pleine. « S’il a besoin, on est là pour lui, mais ce n’est pas un gars de 18 ans comme les autres. Il a la mentalité de quelqu’un de 25 ans. »

Tout mis bout à bout, voilà pourquoi Nicolas Batum estime que le pivot de Boulogne-Levallois sera le prochain phénomène de la NBA. Et pour les 15 ans à venir.

« Des gens en France disent qu’il est trop jeune, et je dois leur répondre qu’il ne l’est pas, et qu’il est différent » poursuit Nicolas Batum. « On n’a jamais vu quelqu’un comme ça, et on n’en verra pas d’autre après. Il est unique. Je ne crois pas qu’on reverra quelqu’un de 2m25 capable de faire des cross et de planter un fadeaway. La NBA va avoir des problèmes pour les 15 prochaines années. J’espère qu’il sera le seul joueur comme ça, car s’il y en a d’autres, mon Dieu, je prends ma retraite ! »