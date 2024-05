Présent à Manille pour le tirage au sort de la Coupe du Monde 2023 en tant qu’ambassadeur de la FIBA, où il opère désormais en tant que président de la Commission des joueurs et membre du « board central », Dirk Nowitzki s’est à nouveau exprimé sur l’évolution du profil des intérieurs sur ces vingt dernières années, à laquelle il a grandement contribué.

Joueur de grande taille, l’Allemand a été l’un des premiers à s’écarter de la peinture et à étoffer sa panoplie offensive pour contribuer à faire évoluer le poste 4 vers un profil plus complet.

« Le jeu a changé. Quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de postes 4 et 5 près du panier, qui prenaient des rebonds et jouaient des muscles. Et puis j’ai fait partie du changement, au début des années 2000, quand le jeu est redevenu plus un jeu de mouvement, avec moins de retenue, moins de fautes », a-t-il déclaré. « C’est quelque chose qu’on a pu voir au cours des vingt dernières années, avec des intérieurs de plus en plus talentueux ».

Des changements fulgurants sur vingt ans

Les exemples sont nombreux, parmi les joueurs de sa génération et de la génération actuelle pour illustrer les principales mues du jeu, davantage porté sur la recherche d’espacement avec des grands plus mobiles, et bien sûr l’avènement du tir à 3-points.

Il y a vingt ans, en 2002/03, seules deux équipes prenaient plus de 20 tirs à 3-points en moyenne par match. Cette saison, la formation qui en a pris le moins était à 29 tentatives en moyenne. Dirk Nowitzki a choisi deux figures de choix comme principaux ambassadeurs de ces évolutions : Kevin Durant et Stephen Curry.

« Kevin Durant est en fait un arrière de 2m08, qui peut dribbler et shooter comme un arrière. C’est vraiment plaisant de voir le chemin parcouru par ce sport ces vingt dernières années. Le niveau de talent est incroyable aujourd’hui. Tu peux aussi voir un Stephen Curry faire un cross et prendre un tir du milieu de terrain. C’est juste fou. Je crois qu’aucun d’entre nous n’aurait pu imaginer une telle progression du jeu comme ça a été le cas ces vingt dernières années », a-t-il ajouté.

Victor Wembanyama, le joueur du futur

Dirk Nowitzki s’est ensuite exprimé sur Victor Wembanyama, promis à devenir l’un des prochains phénomènes de la NBA et qui pourrait lui aussi marquer le jeu par son profil atypique, du haut de ses 19 ans et 2m20.

« Alors que vous croyez avoir tout vu, Victor Wembanyama arrive, un gars de 2m20… J’ai regardé un highlight l’autre jour où il prenait un step-back à 3-points puis mettait une claquette derrière. Qui fait ça ? Il faut être habile, rapide, il faut être grand. C’est effrayant de voir à quel point ce gamin est talentueux », a-t-il lâché. « Il a le niveau, il peut dribbler, il peut tirer. J’espère qu’il restera en bonne santé. C’est la seule chose qui peut le freiner. Je pense que pour le reste, j’ai entendu dire qu’il avait une bonne éthique de travail, que c’était un garçon intelligent, qu’il voulait devenir grand, qu’il travaillait dur et nous sommes tous là pour le soutenir et voir son potentiel s’exprimer pleinement. On est tous avec lui. J’espère que son corps tiendra le coup. C’est un talent effrayant ».