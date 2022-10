Victor Wembanyama : « Je suis impatient de revivre ça »

« On n’avait jamais vu un joueur comme ça. C’est un joueur vraiment talentueux ». Comme tout le monde, Jason Hart a été conquis par Victor Wembanyama. Le coach du G-League Unite a plus de 300 matches en NBA et il a été assistant en NCAA, et il reconnaît que le Français est un vrai phénomène. Une « licorne ».

Très, très, très attendu, le Français a répondu présent avec ses 37 points, et il a aussi impressionné par son leadership. À 18 ans, c’est lui qui a pris les choses en main alors que son équipe était menée de 22 points, avec notamment des tirs à 3-points.

« Il fallait le faire car l’équipe en avait besoin. Elle avait besoin que les joueurs haussent leur niveau de jeu » a-t-il expliqué en conférence de presse. « On était menés de 22 points et combler un tel écart, c’est difficile. Il faut prendre ses responsabilités et les 3-points valent plus qu’un 2-points. J’ai fait ce qu’il fallait faire, avec des 3-points sur contre-attaque. Il fallait marquer le plus vite possible. »

« Je n’avais jamais joué dans un match aussi long »

Globalement, que retient-il de ce premier match aux Etats-Unis dans un contexte aussi particulier, voire unique, avec une équipe française qui organise une mini tournée en plein championnat ?

« La première chose que je retiens, c’est que je n’avais jamais joué dans un match aussi long : 48 minutes. Je joue habituellement 40 minutes. Sur une durée aussi longue, on a le temps de faire tellement de choses. Quand je suis retourné sur le banc, j’étais totalement concentré sur moi car on a du temps. On a le temps de marquer, on a le temps de faire des stops. C’était une très bonne expérience, une super expérience. Je suis impatient de revivre ça. Je sais qu’on va rejouer dans deux jours, et sans doute pendant le restant de mes jours. J’ai le temps… »

Concentré sur son match, et déçu par la défaite, il n’a pas pris le temps d’aller voir ou de discuter avec les stars NBA. Il a vu que Chris Paul et Devin Booker étaient près de son banc, mais ça n’a pas pesé sur sa prestation. Il a assuré qu’il était là pour faire gagner son équipe, et non pour faire un « one-man show » ou pour gagner son duel à distance avec Scoot Henderson. D’ailleurs qu’a-t-il pensé de la star du G-League Unite ?

« Comme je m’y attendais, c’est un joueur difficile à défendre. Je trouve que l’élément le plus important de son jeu, c’est son agressivité. À chaque fois qu’il a la balle en main… C’est quelque chose qu’on ressent sur le terrain. Il peut être dangereux en permanence. Il peut aller au cercle, il peut shooter… C’est un super joueur ».