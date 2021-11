Stats & Highlights | Les Suns et les Wizards toujours en réussite, les Rockets plongent encore et encore

Jusqu’où iront les Rockets ? La saison passée, ils avaient perdu 20 rencontres de suite. Là, on est à 12, et c’est Memphis qui en a profité pour se relancer. Autre équipe qui avait besoin de victoire, pour soulager son coach : Sacramento. Les Kings ont écarté des Pistons toujours aussi irréguliers.

Les Suns et les Wizards sont loin de tout ça. Les premiers enchaînent une neuvième victoire de rang et se rapprochent des Warriors au sommet de l’Ouest, les seconds suivent avec cinq succès consécutifs et conservent leur place de leader à l’Est. De son côté enfin, Miami, malgré les absents, a fait le travail à Oklahoma City.

Detroit – Sacramento : 107-129

Les Kings n’ont pas lâché Luke Walton. Faute de résultats, le coach de Sacramento est en danger et cette victoire va lui offrir un peu d’air. Les Californiens ont été aidés par la maladresse des Pistons en premier quart-temps (12 points marqués à 20% de réussite au tir).

Résultat, Sacramento passe un 26-2 en douze minutes. Puis un 11-2 en fin de première période. Sérieux, les Kings garderont ensuite toujours cet écart autour des vingt points. Il faut noter aussi que Marvin Bagley III est entré en jeu, pour la première fois depuis le 22 octobre et après avoir refusé de le faire dernièrement.

Pistons / 107 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Grant 27 3/10 1/5 0/0 0 1 1 1 1 0 1 0 -20 7 1 S. Bey 28 9/17 4/9 6/7 2 2 4 3 3 2 3 0 -9 28 25 I. Stewart 27 4/11 0/1 0/0 7 8 15 1 0 0 0 0 -9 8 17 C. Cunningham 35 10/20 5/11 0/0 2 6 8 8 1 2 4 0 -15 25 29 K. Hayes 23 0/5 0/4 0/0 0 5 5 3 1 1 2 1 -18 0 3 T. Lyles 15 1/5 0/3 1/1 0 1 1 0 0 0 2 1 -14 3 -1 L. Garza 17 2/4 1/2 0/0 3 4 7 1 2 0 0 0 -4 5 11 C. Joseph 6 1/5 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -11 2 -2 F. Jackson 18 3/6 2/3 0/0 0 0 0 0 0 1 2 0 +4 8 4 S. Lee 9 1/2 0/1 2/2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 3 R. McGruder 11 2/4 0/2 2/2 2 0 2 1 0 0 0 0 +1 6 7 J. Jackson 14 0/3 0/3 4/4 0 2 2 3 1 0 1 0 -23 4 5 H. Diallo 9 3/4 0/1 1/1 0 1 1 1 1 1 0 0 +8 7 9 Total 39/96 13/47 16/17 16 31 47 22 10 7 17 2 107 Kings / 129 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval C. Metu 32 6/11 2/6 2/2 1 9 10 0 2 2 1 1 +11 16 23 H. Barnes 30 6/12 1/3 2/2 0 6 6 1 1 1 1 0 +14 15 16 R. Holmes 30 9/10 0/0 1/2 4 5 9 1 1 0 2 0 +11 19 25 D. Fox 33 8/19 1/4 2/3 1 5 6 9 4 3 0 0 +8 19 25 T. Haliburton 35 7/11 3/3 0/0 1 1 2 10 2 2 5 1 +15 17 23 M. Bagley III 18 3/9 1/3 0/0 1 2 3 0 1 0 1 1 +8 7 4 T. Thompson 15 1/4 0/0 2/2 1 7 8 1 1 0 0 1 +11 4 11 D. Jones 2 1/1 1/1 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 +5 3 4 D. Mitchell 19 3/6 1/2 0/0 0 0 0 7 4 2 1 1 +11 7 13 B. Hield 24 8/14 6/10 0/0 1 1 2 2 0 1 2 0 +11 22 19 J. Ramsey 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 +5 0 0 Total 52/98 16/33 9/11 11 36 47 32 17 11 13 5 129

Washington – New Orleans : 105-100

Encore une avance gâchée par les Pelicans… Privés de Bradley Beal, les Wizards ont peiné en première mi-temps. Puis, à -19, en début de seconde période, Spencer Dinwiddie a lancé ses coéquipiers vers un comeback avec trois paniers primés.

Kyle Kuzma égalisera ensuite en dernier acte, à cinq minutes du terme. Au pire des moments, New Orleans sera en panne d’adresse, manquant 11 shoots de suite. Deni Avdija et Kentavious Caldwell-Pope n’ont alors plus qu’à conclure pour cette cinquième victoire de suite.

Wizards / 105 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Kuzma 31 2/10 2/7 2/2 0 8 8 2 4 0 0 0 +1 8 10 D. Gafford 24 3/7 0/0 0/0 1 4 5 3 2 0 0 3 -5 6 13 S. Dinwiddie 34 8/20 4/8 7/8 1 4 5 9 2 2 1 0 +6 27 29 A. Holiday 27 6/11 0/2 0/0 1 3 4 1 4 1 1 0 -16 12 12 K. Caldwell-Pope 35 7/13 4/8 0/0 1 3 4 2 1 2 0 0 +6 18 20 A. Gill 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +5 0 0 C. Kispert 11 0/2 0/1 0/0 1 1 2 0 0 1 2 0 -4 0 -1 D. Avdija 28 5/6 0/1 1/1 0 10 10 1 5 2 0 1 +18 11 24 M. Harrell 24 4/8 0/1 7/11 1 1 2 4 2 1 0 0 +10 15 14 R. Neto 23 4/7 0/0 0/3 0 2 2 1 2 0 1 0 +4 8 4 Total 39/84 10/28 17/25 6 36 42 23 22 9 5 4 105 Pelicans / 100 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval B. Ingram 32 9/23 2/4 11/12 0 5 5 4 1 0 1 0 -2 31 24 J. Valanciunas 37 6/12 1/1 3/5 1 8 9 4 4 0 1 1 -22 16 21 D. Graham 31 4/9 4/7 2/2 0 2 2 2 2 0 2 0 +3 14 11 J. Hart 38 3/13 1/3 6/6 4 8 12 4 3 1 3 0 0 13 17 N. Alexander-Walker 28 1/6 0/3 2/4 0 4 4 4 0 1 3 0 -8 4 3 G. Temple 19 3/3 2/2 0/0 0 2 2 0 2 0 0 1 -5 8 11 H. Jones 19 1/2 0/0 2/2 0 2 2 0 5 0 0 1 -11 4 6 J. Hayes 11 2/5 0/0 3/3 2 4 6 0 4 0 0 0 +17 7 10 T. Satoransky 17 0/0 0/0 0/0 0 0 0 2 4 0 2 0 -6 0 0 T. Murphy III 9 1/1 1/1 0/0 0 3 3 0 0 0 0 0 +9 3 6 Total 30/74 11/21 29/34 7 38 45 20 25 2 12 3 100

Oklahoma City – Miami : 90-103

Le Thunder a encore tenté d’inverser une situation compromise, mais le Heat est resté solide. Pourtant, Jimmy Butler et Bam Adebayo étaient absents. Mais Tyler Herro et Duncan Robinson ont fait mal à 3-pts (cinq paniers primés chacun).

Les Floridiens ont pris de l’avance en troisième quart-temps, grâce notamment aux 13 points de Robinson. Puis, en dernier acte, à deux minutes de la fin, le Thunder revient à huit points, alors que Shai Gilgeous-Alexander est très maladroit et loin de son meilleur niveau. Finalement, P.J. Tucker éteint tout espoir avec un panier primé dans un coin.

Thunder / 90 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Bazley 25 2/7 2/2 1/2 1 6 7 1 1 1 0 5 -10 7 15 J. Robinson-Earl 26 6/11 4/6 0/0 1 4 5 2 0 0 2 1 -3 16 17 L. Dort 31 8/16 4/8 0/0 1 3 4 3 2 1 3 0 -8 20 17 S. Gilgeous-Alexander 35 2/11 1/5 5/6 1 2 3 5 3 1 3 0 -5 10 6 J. Giddey 32 3/10 0/5 0/0 2 7 9 9 1 1 4 2 -4 6 16 A. Pokusevski 16 5/6 1/2 0/0 1 1 2 1 1 0 1 0 +2 11 12 I. Roby 11 2/3 0/0 0/0 0 2 2 2 0 0 0 1 -5 4 8 K. Williams 17 2/4 0/1 1/2 0 2 2 3 1 1 2 0 -12 5 6 M. Muscala 8 1/4 0/3 0/0 1 3 4 0 1 0 1 0 -12 2 2 T. Mann 7 0/3 0/1 0/0 1 1 2 0 3 0 0 0 +1 0 -1 T. Jerome 12 1/4 1/4 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 -11 3 1 A. Wiggins 20 2/4 2/4 0/0 0 2 2 0 2 1 4 0 +2 6 3 Total 34/83 15/41 7/10 9 33 42 26 15 6 20 10 90 Heat / 103 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P.J. Tucker 31 2/6 2/4 0/0 1 5 6 0 0 3 0 1 +7 6 12 D. Dedmon 29 3/6 1/1 1/2 1 6 7 0 2 1 1 3 +28 8 14 K. Lowry 33 4/9 1/3 2/2 1 2 3 11 1 0 3 0 +3 11 17 T. Herro 37 9/18 5/8 3/3 0 7 7 6 2 2 6 0 +28 26 26 D. Robinson 32 8/15 5/12 0/0 0 3 3 1 1 1 2 0 +7 21 17 C. Martin 17 1/3 0/2 3/4 0 2 2 0 2 2 2 0 +7 5 4 K. Okpala 15 3/9 0/3 2/2 3 4 7 1 1 1 0 0 -4 8 11 O. Yurtseven 5 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 2 1 -14 0 -2 G. Vincent 20 2/5 1/2 0/0 1 3 4 3 2 1 1 0 +12 5 9 M. Strus 22 5/10 3/5 0/0 1 5 6 0 1 0 0 0 -9 13 14 Total 37/82 18/40 11/13 8 37 45 22 13 11 17 5 103

Minnesota – Phoenix : 96-99

Les Wolves n’étaient pas loin, mais les Suns (avec Deandre Ayton de retour) ont mieux maîtrisé les événements. En troisième quart-temps, le ton monte et Anthony Edwards puis Karl-Anthony Towns prennent une faute technique. Phoenix sent qu’il faut pousser et les shoots commencent à tomber dedans. Ils passent un 14-5.

Karl-Anthony Towns répond avec un 9-2 à lui tout seul, et les deux équipes se lancent dans un concours d’adresse. Chris Paul inscrit 19 points dans le dernier quart-temps quand Devin Booker, lui, fait l’essentiel sur la ligne des lancers-francs pour sceller la victoire.

Timberwolves / 96 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Vanderbilt 24 2/4 0/0 0/0 3 4 7 0 5 1 2 0 +3 4 8 A. Edwards 39 2/11 1/6 4/6 3 9 12 6 5 1 6 3 -5 9 14 K. Towns 40 10/19 5/9 10/11 2 11 13 2 5 1 7 0 -3 35 34 P. Beverley 34 4/8 2/5 0/1 2 5 7 1 4 0 1 0 -5 10 12 D. Russell 35 7/21 1/10 7/7 0 2 2 4 4 2 0 0 0 22 16 J. McDaniels 30 2/5 0/2 0/0 3 0 3 2 5 0 0 0 +2 4 6 J. Okogie 14 0/3 0/1 0/2 0 2 2 0 0 1 2 0 -3 0 -4 M. Beasley 24 4/14 4/11 0/0 0 8 8 3 0 2 0 0 -4 12 15 Total 31/85 13/44 21/27 13 41 54 18 28 8 18 3 96 Suns / 99 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Crowder 29 0/9 0/5 2/5 1 5 6 1 4 1 3 0 -6 2 -5 M. Bridges 33 2/8 0/4 3/4 1 3 4 1 2 1 1 0 +1 7 5 D. Ayton 33 10/14 0/0 2/3 7 5 12 1 5 0 2 0 -5 22 28 C. Paul 34 6/14 2/5 7/7 0 3 3 8 1 1 3 0 -13 21 22 D. Booker 34 7/16 2/4 13/15 2 3 5 5 5 2 1 0 +8 29 29 F. Kaminsky 4 1/2 0/0 1/2 1 2 3 0 0 0 0 0 -1 3 4 A. Nader 9 0/1 0/1 0/0 0 2 2 1 0 1 1 0 -3 0 2 C. Johnson 22 3/9 1/6 0/0 0 4 4 1 2 1 2 0 +8 7 5 J. McGee 11 1/3 0/0 0/0 2 5 7 1 1 0 2 2 +10 2 8 C. Payne 14 0/3 0/2 0/0 0 3 3 2 2 0 0 0 +16 0 2 L. Shamet 18 2/6 2/4 0/0 0 3 3 0 1 1 0 0 0 6 6 Total 32/85 7/31 28/36 14 38 52 21 23 8 15 2 99

Memphis – Houston : 136-102

Les Grizzlies n’ont pas nécessairement fait un grand match, mais ils n’en avaient pas besoin pour dominer largement des Rockets au fond du trou et qui continuent de creuser. Sans défense, les Texans encaissent 74 points en première mi-temps !

Et comme si ce n’était pas assez, ils prennent un 20-0 en troisième quart-temps. Il y a alors 35 points d’écart et Memphis peut enfin retrouver le sourire après trois défaites de suite. Pour Houston, on est désormais à 12 revers d’affilée…