Les Celtics prennent leur revanche sur les Cavaliers

Boston a énormément de mal à scorer en début de rencontre. Gênés par les bonnes intentions défensives de leurs adversaires, les Celtics souffrent collectivement face à la fougue et au talent d’un Cedi Osman ou d’un Isaac Okoro (20-9).

En difficulté, Boston s’en remet alors à Jayson Tatum. Certes, collectivement, ce n’est pas très séduisant mais individuellement ce dernier est capable de scorer comme bon lui semble. Il profite des bons écrans de Al Horford pour finir près du cercle et ramener les siens tout près après 12 minutes (22-19).

Cleveland reprend sa marche en avant dans le deuxième acte. Guidés par un Ricky Rubio toujours aussi précieux dès qu’il a le ballon en main, les Cavaliers mènent la vie dure à leurs adversaires. Heureusement, les Celtics ont des joueurs capables de changer les choses grâce à leur talent individuel. Dennis Schröder est très bon en ce moment, et seul comme un grand, il va ramener son équipe dans le match. Après avoir dominé cette 1ère mi-temps, Cleveland ne compte que 2 points d’avance à la pause (39-37).

Dennis Schröder en patron

Au retour des vestiaires, les Celtics jouent mieux. Moins d’isolation et plus de mouvement dans leur jeu. Tatum reçoit le ballon en rythme ce qui lui permet de moins forcer et de jouer plus facilement avec ses coéquipiers. Schröder lui apporte du soutien et les deux hommes malgré Darius Garland permettent à Boston d’être en tête à 12 minutes du terme (65-64).

Revigorés par ce 3e acte, les Celtics infligent un 10-2 à leurs adversaires (75-66). Boston pense avoir fait le plus dur, mais Osman puis Rubio à 3-points sont là pour rappeler que les Cavaliers ne lâchent rien cette saison.

La veille, les Cavaliers l’avaient emporté dans une fin de match serrée. Ce soir, Boston va avoir les nerfs solides et trouver les solutions pour s’en sortir. Dennis Schroder prend les choses en main en trouvant Al Horford sous le cercle sur un pick-and-roll puis en scorant 4 points de rang à la suite d’actions individuelles. Boston a montré du caractère et mérite cette victoire (98-92).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les nerfs solides des Celtics. Certes, ce n’est pas encore une flamboyante équipe de Boston dans le jeu. Mis en difficultés, les coéquipiers de Jayson Tatum ont su dans cette seconde période jouer en équipe. Moins d’isolations par moment, ils ont trouvé de l’alternance dans le jeu en cherchant Al Horford sur pick and roll. Battu dans le money time hier face au Cavs, Boston a cette fois dominé les dernières minutes. Schroder et Tatum ont été essentiels. Tant mieux pour les Celtics qui doivent gagner en régularité.

Cleveland dominé dans la raquette. Sans Jarrett Allen, ni Lauri Markkanen ou encore Kevin Love, les Cavs souffrent en taille. Ce soir, ils ont été dominés dans la raquette par Boston. Al Horford s’est amusé quand ses coéquipiers l’ont trouvé et Enes Kanter a pu aussi scorer quelques paniers. Face à des arrières comme Tatum ou Schröder adeptes des drives à travers les défenses, les dissuasions défensives auraient été bénéfiques. Mobley n’a pas eu son rendement habituel et Boston en a profité pour marquer 42 points dans la raquette.

TOPS/FLOPS

✅ Jayson Tatum. Il sait qu’il doit faire jouer son équipe au maximum pour que Boston avance collectivement. Ce soir, Tatum a été sobre et efficace. Si les Celtics ont réussi à inverser la tendance dans le 3e acte, c’est parce que le champion olympique a su faire jouer ses coéquipiers sans oublier de prendre ses responsabilités. Parfait sur la ligne des lancers-francs, il a aussi accepté de laisser les derniers ballons à Dennis Schröder. Meilleur marqueur des Celtics avec 23 points, il a ajouté 5 passes décisives à son compteur.

✅ Dennis Schröder. Plus les semaines passent et plus l’importance de Schröder dans le système des Celtics est criante. Capable de briller au niveau du scoring, il répond présent depuis la blessure de Jaylen Brown. L’Allemand n’a peur de rien. Depuis toujours, il a l’habitude de prendre ses responsabilités en attaque. Aujourd’hui, c’est lui qui gère la fin de match. Par deux fois, il attaque son vis-à-vis et score avec facilité. C’est un joueur clef, capable de faire basculer une rencontre.

✅ Ricky Rubio. Certes, Cleveland n’a pas gagné, mais Ricky Rubio a été une nouvelle fois parfait. Aligné dans le 5 majeur, le maître à jouer espagnol a régalé. Capable de trouver n’importe quel coéquipier grâce à sa vision de jeu, il est tout aussi redoutable au scoring. Complémentaire de Garland et Osman, Rubio termine la rencontre avec 28 points et quelques énormes tirs. Si ce dernier arrive à maintenir cette forme, les Cavs peuvent nourrir de belles ambitions.

⛔ Evan Mobley. Ce soir, le rookie star des Cavaliers a vécu une soirée compliquée. En 11 tentatives, il n’a pas réussi à scorer le moindre panier (0/11). Malgré quelques belles passes pour ses coéquipiers, il aura aussi envoyé quelques air ball… L’absence d’Allen qui monopolise de la place dans la raquette, ne lui a pas permis de pouvoir jouer au large comme il aime faire habituellement. Un match à oublier.

LA SUITE

Cleveland (9-6) : Direction Brooklyn mercredi soir pour les Cavaliers avant de retrouver leurs fans pour quatre rencontres d’affilée.

Boston (7-7) : Les Celtics terminent mercredi leur road trip du côté d’Atlanta.