Luke Walton sur un siège éjectable ?

Chaque année, on pense que les Kings sont enfin sur la bonne voie. Et chaque année, ça fait pschitttt ! Cette saison ne déroge pas à la règle, et après deux premières semaines convaincantes, les coéquipiers d’Harrison Barnes viennent d’enchaîner quatre défaites de suite, et selon The Athletic, Luke Walton pourrait en faire les frais.

A sa décharge, les Kings évoluent sans Tyrese Haliburton, mais les revers contre les Spurs et le Thunder ont déplu à la direction, et si la série de défaites continue, son boulot sera « en péril » écrivent nos confrères.

En poste depuis trois ans, après un passage déjà peu convaincant aux Lakers, Walton n’est pas parvenu à redresser la barre, et les Kings restent sur 15 saisons sans playoffs. Ce qui pourrait freiner la direction, c’est son contrat puisqu’il lui reste encore un an de contrat, et le licencier coûterait plus de dix millions de dollars.

Rappelons tout de même que Walton a souvent été sur la sellette, et qu’il s’en est toujours sorti. Mais un revers, ce soir, à Detroit pourrait précipiter sa chute.