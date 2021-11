Derrick Rose et Immanuel Quickley redonnent le sourire aux Knicks

Les Knicks démarrent pied au plancher avec un Kemba Walker qui va, une fois n’est pas coutume, chercher le cercle. Malgré ses 8 points rapides, les Knicks ne trouvent pas d’autres solutions en attaque, et les Pacers mettent leur jeu en place. Derrick Rose entre rapidement en jeu, mais c’est Immanuel Quickley qui, par deux tirs à 3-points, fait rugir le Garden. Derrick Rose est très à l’aise dans son rôle de sixième homme, alors que Malcolm Brogdon tente de réorganiser la maison Indy. Le jeu s’équilibre, et à la pause, ce sont les hommes de Rick Carlisle qui sont devant (49-48).

Les Pacers veulent garder le contrôle des opérations, et Brogdon est parfait à la baguette. Walker tente de remettre le couvert après une bonne première mi-temps, mais il perd son jeu en s’agaçant contre les arbitres. Le rythme de jeu se ralentit, ce qui convient aux visiteurs, et Sabonis peut se lancer dans un petit « clinic » offensif face à Taj Gibson.

Mais les Knicks ne lâchent pas et serrent la vis en défense. La « seconde unit » fait un boulot énorme de ce côté du parquet, et Quickley punit de loin pour mettre le Garden en fusion. Rose va provoquer la lente paire intérieure adverse, et permet aux siens de prendre un succès, qui fait beaucoup de bien, à domicile (92-84).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le banc des Knicks. Entré en jeu rapidement dans le premier quart-temps, Derrick Rose n’a pas perdu de temps avec 8 points, 4 passes et 2 rebonds en 9 minutes de jeu. Il est l’élément déclencheur de la bonne période des Knicks entre la moitié du premier quart et la moitié du second, et de manière générale, c’est le banc des Knicks qui a fait la différence. Il suffit pour s’en convaincre de regarder la colonne +/-. Aucun titulaire n’est dans le positif, tous les remplaçants sont dans le positif avec trois joueurs à +20.

– Le ballon circule mieux. Les joueurs réclamaient du mouvement en attaque, et il y en a eu ce soir. Certes, il y a eu beaucoup de « drives » et d’exploits individuels des meneurs de jeu, mais c’était la conséquence d’un jeu en mouvement et de déstabilisation de la défense. Tout n’a pas été parfait mais il y a du mieux côté Knicks dans le partage de la balle.

TOPS/FLOPS

✅ Immanuel Quickley. 23 minutes de jeu, 16 points (4/4 de loin) et 5 rebonds. L’ancien meneur de Kentucky a du jus, met beaucoup d’envie en défense et se montre très réaliste en attaque. Le genre de joueur que Thibs adore, et qui n’hésite pas à mettre sur le parquet lors de moments chauds d’une rencontre. Evan Fournier est, une nouvelle fois, prévenu…

✅ Derrick Rose. L’ancien MVP disait il y a quelques jours qu’il ne fallait pas parler du retour d’un « vintage D-Rose ». Même si son jeu est bien différent par rapport à ses années Bulls, le meneur montre l’exemple à ses coéquipiers des deux côtés du parquet par son envie et son agressivité. Décisif dans le money time.

⛔ Myles Turner. Le pivot au numéro 33 a traversé la première mi-temps comme un fantôme. 0 point, seulement 1 tir de pris, 14 minutes de jeu, et pour conclure… un coup de gueule de Rick Carlisle. Myles Turner a galéré tout la soirée, et il finit à 3 points, 3 rebonds, 1/4 aux tirs, avec uniquement des tentatives de loin en 32 minutes de jeu. Un match à oublier.

⛔ Evan Fournier. No money + no time = no money time. Pourtant intéressant durant la première période, le Français n’arrive pas à garder le cap pour la suite de la rencontre. Résultat : Tom Thibodeau le laisse sur le banc une bonne partie de la seconde mi-temps, et ne l’utilise pas lors du « money time ». Une habitude depuis plusieurs matches déjà…

LA SUITE

New York (8-6) : mercredi soir, les Knicks retrouvent le Magic qui s’était imposé au Garden.

Indiana (6-9) : les Pacers vont tenter de se relancer mercredi chez les Pistons.