Dallas met fin à la belle série des Nuggets

Les Nuggets restaient sur cinq victoires de rang mais ce déplacement à Dallas, en « back to back » et sans Michael Porter Jr. ni Will Barton, tous deux blessés au dos, s’est terminé en défaite (111-101). Malgré un record de saison de Nikola Jokic (35 points, 16 rebonds) au scoring, Denver a subi la loi des Texans qui ont su varier leurs rotations, en jouant petit pour finir fort en dernier quart.

Kristaps Porzingis (29 points, 11 rebonds) et Tim Hardaway Jr. (19 points) ont été les grands bonhommes de ce match pour les Mavericks alors que Luka Doncic (23 points, 11 passes, 8 rebonds) a vécu une soirée difficile, terminée à l’infirmerie avec une entorse à la cheville gauche survenue dans la dernière minute de jeu…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Deux matchs en un. Bien dans leur rythme en début de match, car en « back to back », les Nuggets ont mis la balle à l’intérieur et ont fait la course en tête en première mi-temps. Le duo Jokic – Gordon répondait présent, avec le coup de main du vétéran Jeff Green mais aussi de Bol Bol (7 points en 7 minutes). Mais Denver a commencé à plier en deuxième mi-temps, et encore plus en dernier quart…

– Le « small ball » des Mavs. C’est grâce à un 17-6 en début de quatrième quart, alors que Doncic et Porzingis étaient sur le banc, que les Mavs ont réussi à inverser la tendance. Avec Tim Hardaway Jr. qui a pris feu dans cette rotation « small ball » en scorant 13 de ses 19 points, Dallas voulait surtout dynamiter le tempo du match, avec Frank Ntilikina, Jalen Brunson et Reggie Bullock, plus Dorian Finney-Smith en guise de pivot. Cela a parfaitement fonctionné pour Coach Kidd.

– Jalen Brunson toujours candidat au meilleur 6e homme. Avec 17 points et 6 passes en sortie de banc, Brunson a confirmé qu’il faisait partie des meilleurs sixièmes hommes de la Ligue. Toujours capable de se créer son tir avec sa papatte gauche, Brunson n’a pas gâché au tir avec un très propre 8/12. Cela confirme son début de saison en fanfare puisque l’ancien de Villanova tourne à 15 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne, soit ses meilleurs chiffres en carrière.

TOPS/FLOPS

✅ Nicolas Jokic. Le MVP en titre est toujours aussi fort, merci pour lui. Hier soir encore, il a terminé à 35 points, 16 rebonds et 6 passes face à Dallas, soit son record de saison au scoring. A 15/26 aux tirs, il a encore été méthodique et chirurgical dans son approche du cercle. Seul hic, il termine à 2/6 à 3-points

✅ Kristaps Porzingis. Depuis son retour de blessure au dos, Porzingis pète la forme. A 23 points et 7 rebonds de moyenne sur ses cinq derniers matchs, la licorne lettone retrouve peu à peu son meilleur niveau. Utilisé au poste 4, puis au poste 5 en fin de match, Porzingis a réussi un match plein avec 29 points et 11 rebonds, dont un très bon 5/8 à 3-points et un bon coup de chaud en 3e quart !

✅ Tim Hardaway Jr. Il a été le dynamiteur de la rencontre, en marquant 13 de ses 19 points en dernier quart. Avec 19 points, 7 rebonds et 4 passes, le tout à 8/14 aux tirs, Hardaway a livré une prestation très propre, sans la moindre balle perdue et avec un impact maximum lors du run de son équipe en début de dernier quart.

⛔ Le banc des Nuggets. Entre JaMychal Green, Facundo Campazzo, PJ Dozier et Bones Hyland, à l’exception de Bol Bol qui a réussi des « season highs », le banc des Nuggets a été complètement à la rue, terminant à un 3/17 aux tirs qui a vraiment plombé Denver. Leur +/- ne dit pas autre choses : ces quatre joueurs sont tous à -10 ou pire.

LUKA DONCIC SORT SUR BLESSURE

C’est à 44 secondes de la fin du match que Luka Doncic s’est fait mal à la cheville gauche après avoir contesté un layup d’Austin Rivers. Il est sorti du terrain en boîtant et n’était pas disponible pour les interviews d’après match alors qu’il recevait des soins. C’est une petite blessure qui pourrait avoir de grandes conséquences alors que les Mavs partent pour un road trip de quatre matchs, dont deux de suite à Phoenix cette semaine.

LA SUITE

Dallas (9-4) : Double confrontation face aux Suns à Phoenix, dans la nuit de mercredi à jeudi (4h), puis de vendredi à samedi (4h).

Denver (9-5) : retour à la maison pour la réception des Sixers dans la nuit de jeudi à vendredi (3h).