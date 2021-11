Les Hawks confirment face au Magic

Atlanta a confirmé son regain de forme cette nuit en signant un deuxième succès de suite en « back-to-back » face à une équipe d’Orlando qui a fini par abdiquer dans le dernier quart-temps.

Les Floridiens ont pourtant tenu la dragée haute aux locaux en première mi-temps, avec Wendell Carter Jr. puis Cole Anthony (29 points, 11 passes décisives) pour donner le ton. Danilo Gallinari a même dû s’employer avec deux paniers à 3-points de suite pour maintenir les siens dans le coup (30-31).

Malgré l’entrée remarquée de Terrence Ross et le nouveau gros passage de Cole Anthony, omniprésent, au tir ou à la passe, Atlanta a fini par reprendre le contrôle avant la pause grâce au coup de chaud du tandem Young-Collins (23 points chacun) et le missile extérieur de Bogdan Bogdanovic (60-56).

Aux forceps, le trio a enfoncé le clou après le repos en alignant un 14-3 conclu par Trae Young (76-62). Cole Anthony a dû enchaîner les exploits pour permettre au Magic de rester en vie, et les Floridiens n’ont pas été loin d’être récompensés en revenant à -7 dans les dernières secondes du troisième acte sur un 3-points de Terrence Ross, servi par Cole Anthony (81-74).

C’est avec l’aide de leur « second unit » que les Hawks ont repris le large, sur trois paniers de Lou Williams et deux missiles à 3-points signés Delon Wright, suite à une interception de l’indispensable Clint Capela, et Cam Reddish (107-91).

De quoi faciliter la mission du trio Young-Bogdanovic-Collins, qui a pu conclure sans trembler. Timothé Luwawu-Cabarrot a même eu le droit à une minute de temps de jeu, le temps de claquer le dernier 3-points de son équipe pour un solide succès à l’arrivée (129-111).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La deuxième mi-temps aboutie des Hawks. Bousculés en première mi-temps, les troupes de Nate McMillan n’ont pas cédé à la panique en répondant en équipe au challenge proposé par Orlando dans le deuxième match d’un « back-to-back ». Tout le monde y a mis du sien et ce sont même les joueurs du banc qui ont aidé à refaire un écart en début de quatrième quart-temps pour un score sans appel à l’arrivée.

– La « European connexion ». De l’expression utilisée par l’un des commentateurs du match au sujet du passage remarqué de la paire Bogdanovic-Gallinari en fin de premier et début de deuxième quart-temps. En difficulté à ce moment du match, Atlanta a en effet pu compter sur un précieux passage de Danilo Gallinari (10 points) avec quatre paniers dont deux à 3-points et deux passes décisives, la deuxième pour le 3-points égalisateur de Bogdan Bogdanovic (20 points). Le Serbe a également réussi le missile qui a fait passer les locaux devant juste avant la pause. Une séquence qui a relancé le match.

– La défense laxiste d’Orlando. Comme face à Washington deux jours plus tôt, il a finalement manqué peu de choses à ce Magic pour maintenir le suspense un peu plus longtemps. Mais la défense a été un problème constant dans ce match, et a fini par coûter cher aux Floridiens dans le dernier acte, avec 36 points encaissés et 129 à l’arrivée, soit la pire prestation défensive d’Orlando depuis son tout premier match cette saison à San Antonio.

TOPS/FLOPS

✅ Clint Capela. L’homme de l’ombre, indispensable à la réussite des Hawks. Il ne faut pas oublier que c’est sa présence qui a fait franchir un cap à la franchise. Et sur ce match aussi, son apport aura été précieux. Auteur de 20 points (à 8/9 au tir), 16 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres, le pivot a encore fait dans l’efficacité.

✅ Le tandem Young-Collins. Un duo de leaders qui a agi comme tel avec 23 points chacun au compteur et une présence remarquée dans les moments importants du match, au retour du vestiaire puis lorsqu’il a fallu finir le travail.

✅ Cole Anthony. Encore impressionnant cette nuit. Tous les ballons passaient par lui à un moment du match, et le meneur s’est illustré en prenant pratiquement à chaque fois la bonne décision, que ce soit pour prendre le tir (et marquer) ou faire la passe décisive. Ses 29 points et 11 passes décisives sont toutefois entachées par ses six pertes de balle.

Jalen Suggs absent

Le rookie du Magic a été touché à la cheville droite lors du dernier match face à Washington et n’a donc pas été aligné cette nuit. Une mesure de « précaution » a souligné son coach, Jamahl Mosley, le joueur ayant participé à l’entraînement du matin le jour du match.

LA SUITE

Atlanta (6-9) : nouveau match à domicile pour les Hawks, face à Boston, demain soir.

Orlando (3-11) : le Magic retrouve les Knicks au Madison Square Garden, où les Floridiens ont signé l’un de leurs trois succès cette saison.