CJ McCollum en patron face aux Raptors

Les Blazers à domicile cette saison, c’est du sérieux. Les joueurs de l’Oregon ont remporté une sixième victoire consécutive sur leurs terres en disposant des Raptors, à l’issue d’une rencontre très disputée.

Dépassés en défense dans le premier quart-temps (24-33), les locaux ont dû laisser passer l’orage canadien, marqué par une grosse adresse derrière la ligne à 3-points. Portland a bien réagi dans les douze minutes suivantes pour virer avec la plus courte des avances après deux quart-temps (61-60).

Les deux équipes ne se lâchaient plus avant d’entamer l’ultime période (85-85) où Portland, porté par CJ McCollum, a progressivement pris les devants. Les Blazers se sont offerts leur plus grosse avance du match (13 points) mais Fred VanVleet a rappelé à tout le monde qu’il ne fallait pas enterrer les Raptors.

Malheureusement pour ces derniers, revenus à un point, le « money time » a tourné en faveur des Blazers.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La dernière minute manquée des Raptors. Après un gros tir à 3-points de Fred VanVleet, son troisième dans l’ultime période, Toronto avait encore toutes ses chances. Mais les visiteurs ont mal négocié leurs dernières possessions. Une passe mal assurée de Pascal Siakam vers Scottie Barnes, ce même rookie qui a voulu faire la différence sous le cercle devant Larry Nance Jr. mais fini par être sanctionné par un marcher, Fred VanVleet qui a manqué sa passe lobée… Ces erreurs ont coûté cher.

– Portland encaisse mais gagne. Les Blazers ne s’étaient pas encore imposés cette saison en encaissant plus de 106 points. C’est désormais chose faite et cela peut rassurer Chauncey Billups dans un sens. Son équipe a parfois manqué de rigueur dans ses rotations défensives mais elle n’a pas flanché dans les dernières minutes.

– Toronto rentre dans le rang. Avec cette défaite, les Raptors, privés de Chris Boucher et Precious Achiuwa cette nuit, rebasculent dans le négatif. Ce n’est pas bon signe après la défaite concédée face aux Pistons ce week-end et surtout au moment d’enchaîner une série de déplacements pas évidents (Jazz, Kings, Warriors, Grizzlies et Pacers). Toronto a beau bien voyager jusqu’ici, la franchise canadienne pourrait souffrir.

TOPS/FLOPS

✅ CJ McCollum. C’est lui, plutôt que Damian Lillard, qui a été le moteur des Blazers en fin de rencontre. Plus adroit que son compère, il a notamment affiché une belle complicité avec Larry Nance Jr, qu’il a envoyé au dunk à plusieurs reprises. En plus de ses tirs importants, l’arrière a signé un contre mémorable à quelques minutes du terme.

✅ Larry Nance Jr. Jusuf Nurkic a été peu mobilisé en raison de sa très belle sortie. L’intérieur recruté cet été n’a pas raté un tir et a profité de la vision de la paire Lillard – McCollum pour punir sans jamais forcer. Un match parfait de parfait « role player » en somme.

✅ OG Anunoby. Déjà son huitième match cette saison à 20 points ou plus. L’ailier a démarré très fort sa partie avec une grosse adresse extérieure. Malheureusement pour son équipe et lui, il s’est éteint progressivement. Au point de manquer toutes ses tentatives dans le jeu dans le dernier quart-temps.

⛔ Le banc des Raptors. La différence dans la répartition des minutes entre les deux équipes est flagrante. Nick Nurse a principalement fait confiance à Khem Birch depuis son banc pour instaurer une rotation à six joueurs. Sans contribution majeure de ses remplaçants, le coach des Raptors a tiré sur ses titulaires qui ont tous joué autour environ 40 minutes… Usant pour démarrer un « road trip » à l’Ouest.

DUNK CONTRÉ À DEUX MAINS

CJ McCollum a réalisé le contre de la nuit et sans doute l’un de ses plus beaux en carrière. À quatre minutes du terme, il s’est proprement dressé, tel un rempart, face au rookie Scottie Barnes, qui s’imaginait dunker avec autorité. Cette grosse action défensive a mis le Moda Center en ébullition, d’autant que dans la foulée, Damian Lillard a converti un panier primé en transition.

LA SUITE

Portland (7-8) : réception des Bulls, mercredi.

Toronto (7-8) : déplacement dans l’Utah, jeudi.