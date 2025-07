Aux Nets, on veut faire jouer la concurrence à fond

« On va jouer à plusieurs postes, donc je ne pense pas que ce sera un problème. Je suis super enthousiaste à l’idée de prendre contact avec ces gars-là. Ça va être incroyable. » À entendre Ben Saraf, la concurrence ne devrait pas poser de souci au sein des Nets la saison prochaine.

Ces derniers sont repartis du premier soir de Draft avec cinq joueurs dont le Français Nolan Traoré, Egor Demin, Drake Powell, Ben Saraf donc et Danny Wolf, du jamais-vu dans l’histoire de la NBA. La question est maintenant de savoir comment ils comptent offrir suffisamment de temps de jeu à ses rookies, pour leur permettre de devenir les joueurs dont les Nets auront besoin ?

« C’est une bonne question. Ils vont devoir le mériter. C’est comme ça que ça doit se passer. Ils vont s’investir. Ils ont déjà montré qui ils sont. C’est pour ça qu’on les a choisis à la Draft. Ensuite, ce sera à moi de décider quels cinq joueurs mettre sur le terrain, de gérer une rotation à dix joueurs et de traverser ce processus », rétorque Jordi Fernandez, selon qui le développement des joueurs « va être crucial ».

Qu’ils se battent, et que le meilleur l’emporte

Plutôt qu'un éventuel embouteillage, les Nets voient donc la situation comme un problème de riches. « On n’avait encore jamais eu cinq choix dans une seule Draft. Pouvoir sélectionner tous ces joueurs dans une même cuvée, c’était quelque chose d’exceptionnel. C’est une occasion qu’on voulait vraiment saisir, surtout dans le cadre de notre reconstruction, où l’on voit comment ces jeunes peuvent s’intégrer à notre groupe et à notre effectif », savoure le GM Sean Marks.

Celui-ci n'a aucun doute sur le fait que le staff parviendra à trouver la bonne formule pour développer les cinq nouveaux arrivants, qui côtoieront des jeunes déjà en place au sein de l'équipe. Plusieurs d'entre eux passeront au moins un certain temps avec l’équipe G-League de Long Island.

« On va devoir voir comment la saison évolue et quelles seront les minutes disponibles pour chacun. C’est exactement ce qu’on veut : que ces gars se battent. Il n’y a aucune promesse faite à qui que ce soit, encore moins aux rookies… Qu’ils se battent, et que le meilleur l’emporte », vise ainsi Sean Marks pour finir.