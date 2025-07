Jared Dudley quitte à son tour les Mavs

Ça continue de bouger sur les bancs des Nuggets et des Mavericks. Ainsi, ESPN indique que Jared Dudley part de Dallas pour s'engager du côté de Denver, où un rôle de premier assistant de David Adelman l'attend.

Pisté par plusieurs franchises, l'ancien joueur gravit donc encore les échelons en NBA, quatre ans après avoir pris sa retraite pour intégrer le staff des Mavs. Depuis, Jason Kidd ne manquait pas de le responsabiliser l'été.

David Adelman continue en tout cas de recruter ses assistants chez les Nuggets, après avoir déjà fait venir JJ Barea et Rodney Billups, tandis que les Mavericks perdent un nouvel homme fort de leur banc, après Sean Sweeney (Spurs) et Alex Jensen (université de Utah) ou encore God Shammgod (Magic), dont les départs ont été en partie comblés par les arrivées de Frank Vogel et Jay Triano.