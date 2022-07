Jared Dudley tire le bilan de sa première expérience comme coach

Devenu assistant de Jason Kidd il y a un an après une carrière de 14 ans marquée par un titre de champion NBA avec les Lakers, Jared Dudley a découvert cet été le boulot de « head coach ». A l’instar de Nick Van Exel chez les Hawks ou de Vin Baker aux Bucks, il a fait le grand saut.

« J’ai appris jour et nuit, et j’ai continué à les coacher même quand on était menés » raconte-t-il sur le site officiel des Mavericks. « Peu importe le score, ces gars-là essaient de s’améliorer et d’améliorer leur carrière. »

À Dallas, on avait décidé que le coaching de cette Summer League serait collégial puisque Jared Dudley a coaché deux rencontre (Suns et Lakers), l’expérimenté Greg Saint-Jean était sur le banc pour un match face aux Bulls, tandis que George Galanopoulos s’est occupé des oppositions face au Jazz et aux Bucks.

« Dans le coaching, l’expérience est la meilleure voie. C’est ce que j’ai fait. J’ai regardé ce que j’aurais pu faire différemment, les variantes des systèmes, les systèmes à lancer quand ils changent en défense… Quand on est un joueur NBA, on passe son année rookie à regarder des vidéos. Je vais prendre du recul et regarder des vidéos de moi-même, des séances d’entraînement, pour voir où je peux m’améliorer sur mes systèmes et où je peux être plus réactif. »

Quant au bilan catastrophique des Mavericks (aucune victoire en cinq matches), il n’en tient pas compte car il a aimé ce qu’il a vu.

« Quand on est arrivé le premier jour, le message de Gary Saint-Jean, c’était qu’on soit l’équipe la plus bosseuse et la plus altruiste. Et c’est ce que nous avons fait par moments » poursuit Jared Dudley. « On a dit aux joueurs qu’on avait apprécié le fait qu’ils bossent comme des dingues. Nous avons eu des réunions, des séances vidéo personne ne s’est plaint. Ils étaient faciles à entraîner, et c’est ce qu’il faut faire quand on veut aller l’avant. Ils doivent pouvoir être encadrés et travailler. Je les remercie simplement pour cette opportunité. »

Prochaine étape ? Etre tout seul à la tête de l’équipe de Summer League. « C’est ma première année. Un jour, j’entraînerai l’équipe de Summer League et je ferai tout ça tout seul. Je suis donc très heureux.«